По информации источника, "Асколи" может отправить в отставку главного тренера Массимо Карреру, который ранее возглавлял московский "Спартак".
По итогам сезона-2023/2024 "Асколи" занял 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии Б и заработал прямой вылет в Серию С. Напомним, что ранее Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак", под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017, а также обладателями Суперкубка страны в 2017 году. Итальянец также работал в "Бари" и греческом "АЕК".
Источник: "СЭ".
"СЭ": "Асколи" может отправить в отставку бывшего главного тренера "Спартака" Массимо Карреру
Итальянский "Асколи" может отправить в отставку Массимо Карреру.
Фото: GETTY IMAGES