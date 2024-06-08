"У меня контракт с клубом еще на год", - цитирует Карреру "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что главный тренер "Асколи" Массимо Каррера может быть отправлен в отставку. По итогам сезона-2023/2024 "Асколи" занял 18-е место в турнирной таблице итальянской Серии Б и заработал прямой вылет в Серию С. Напомним, что ранее Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак", под его руководством красно-белые стали чемпионами России в сезоне-2016/2017, а также обладателями Суперкубка страны в 2017 году. Итальянец также работал в "Бари" и греческом "АЕК".
Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера высказался о возможном уходе из итальянского "Асколи"
Массимо Каррера прокомментировал информацию о возможном уходе из итальянского "Асколи".
Фото: ФК "Спартак"