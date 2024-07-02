"Повторюсь еще раз, что я не комментирую слухи. "Ди Си Юнайтед"? Что это? В Италии об этом пишут? Да пусть все, что угодно на заборе пишут", - цитирует Шпинева "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что "Ди Си Юнайтед", выступающий в американской лиге MLS, заинтересован в трансфере полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Минувший сезон Миранчук провел в составе итальянской "Аталанты", в составе которой отметился 4-мя голами и 12-ю ассистами в 42-х матчах во всех турнирах.
Напомним, Алексей Миранчук вместе с "Аталантой" стал победителем Лиги Европы сезона 2023/24. Контракт 28-летнего футболиста с бергамасками действует еще год.
Агент Миранчука - об интересе из США: "Ди Си Юнайтед"? Что это?
Агент полузащитника "Аталанты" Алексея Миранчука, Вадим Шпинев, высказался об интересе к своему клиенту со стороны американского клуба "Ди Си Юнайтед".
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