"Нет, это не отсылка. Видео с соответствующей музыкой, которое вы видели в Тик-Токе, взято со страницы, тоже в Тик-Токе, под названием "Танцующий цыплёнок": оно понравилось и было использовано в презентации матча с "Монцей", - цитирует представителя "Аталанты" "Матч ТВ".
Ранее в официальном TikTok аккаунте итальянской "Аталанты" появилось видео, презентующее матч с "Монцой". В видеоролике футболисты клуба шли в ряд за большой курицей, а на фоне играла песня группы "Дюна" - "Привет с большого бодуна".
Российский полузащитник Алексей Миранчук выступал за итальянскую "Аталанту" с 2020 по 2024 год. Всего Миранчук провел за клуб во всех турнирах 98 матчей и записал на свой счет 13 забитых мячей и 19 результативных передач. В летнее трансферное окно россиянин перешел в американскую "Атланту Юнайтед".
В "Аталанте" заявили, что видео в аккаунте клуба с песней группы "Дюна" никак не связано с Миранчуком
В "Аталанте" рассказали о создании видео с песней группы "Дюна" "Привет с большого бодуна".
Фото: ФК "Аталанта"