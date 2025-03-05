Президент Серии А: мы хотим провести матчи чемпионата в США

Глава итальянской Серии А Эцио Симонелли заявил о возможном проведении матчей чемпионата в Соединенных Штатах.

Фото: Серия А

«Мы хотим стать первой лигой, которая организует подобное мероприятие в США. Это рынок, на который мы очень рассчитываем. Девятью нашими клубами владеют американцы и одним — канадцы, поэтому я также должен поблагодарить их за то, что меня избрали. У нас также есть другие потенциальные покупатели», — цитирует Симонелли ESPN.



Среди клубов, принадлежащих североамериканским инвесторам, можно выделить «Интер», «Рому», «Милан», «Фиорентину», «Аталанту», «Болонью», «Венецию», «Парму» и «Дженоа».