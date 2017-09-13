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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Тимур Жамалетдинов: после матча с "Бенфикой" пожал руки всей судейской бригаде
Нападающий ЦСКА Тимур Жамалетдинов прокомментировал волевую победу над "Бенфикой" (2:1) в гостевом матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Я выходил при счете 1:1. Давайте не буду озвучивать установку тренера – пускай останется секретом. Может, ещё раз прокатит. Я хотел ударить низом в эпизоде с голом. Получилось, что мяч прошёл над вратарем. Но в касание в подкате бил целенаправленно. Я уже наметил удар. Когда мяч отскочил, мне нужно было как можно скорее до него дотянуться, пока вратарь не встал. Он успел подняться, но мне повезло, что мяч через его руки зашёл в ворота.
Пожал ли руку судье Мальенко после игры? Конечно (смеётся)! Я всей бригаде пожал. Раз все говорят, что пенальти в эпизоде с Васиным был более явным, чем в случае с рукой Алмейды, то, наверное, с этим можно согласиться", - цитирует Жамалетдинова "Чемпионат.сом".
"Я выходил при счете 1:1. Давайте не буду озвучивать установку тренера – пускай останется секретом. Может, ещё раз прокатит. Я хотел ударить низом в эпизоде с голом. Получилось, что мяч прошёл над вратарем. Но в касание в подкате бил целенаправленно. Я уже наметил удар. Когда мяч отскочил, мне нужно было как можно скорее до него дотянуться, пока вратарь не встал. Он успел подняться, но мне повезло, что мяч через его руки зашёл в ворота.
Пожал ли руку судье Мальенко после игры? Конечно (смеётся)! Я всей бригаде пожал. Раз все говорят, что пенальти в эпизоде с Васиным был более явным, чем в случае с рукой Алмейды, то, наверное, с этим можно согласиться", - цитирует Жамалетдинова "Чемпионат.сом".
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