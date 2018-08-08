Фернандо - очень слабо; Максименко - одна ошибка, но какая; Адриано - хорош, кто бы что ни говорил. Оценки игрокам "Спартака"

Команда Карреры сыграла первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "ПАОКа". Итог - поражение со счетом 2:3.оценивает действия игроков "Спартака", которые отлично начали встречу, но позволили сопернику одержать волевую победу.. Молодой вратарь неплохо начал встречу. Он уверенно справился с двумя несложными ударами греческой команды и красиво потащил выстрел из пределов штрафной на 27-й минуте. В первых двух пропущенных голах его обвинить сложно. Но затем случилась ошибка, которая перечеркнула его былые старания. Пропустив мяч под рукой и дав Пелкасу расстрелять пустые ворота, Максименко существенно снизил свою оценку, да и свою уверенность, пожалуй, тоже. Да, откровенных ляпов с его стороны мы больше не видели, но, например, его выносы перестали доходить до адресатов.. Самое неоднозначное выступление сегодня выдал правый защитник "красно-белых". На одну чашу весов он положил частые подключения к атакам, два из которых завершились результативным навесами - после первого через скидку от Адриано забил Промеса, после второго Адриано заработал пенальти. На другой чаше Ещенко разложил набор из серии ошибок и из серии эпизодов, когда он позволял игрокам "ПАОК" обыгрывать себя и создавать угрозы воротам Максименко. Вот и думайте, что перевешивает.... Грамотно занимал позицию в борьбе и единоборствах, но после получаса игры, как и вся команда, стал играть несколько хуже. Прямой его вины в пропущенных мячах нет, но было бы значительно лучше, если хотя бы в одном из трех моментов Жиго смог бы подстраховать партнеров и не дать пробить "грекам". Да, один из голов был забит с пенальти, но мы говорим именно о трех моментах, поскольку 11-метровый пришел после углового, назначенного после незаблокированного удара Пелкаса. Хотя повторюсь, что в целом Самуэль сыграл на достаточно неплохом уровне.. Сказать то же самое о его товарище по центру обороны сложнее. Сальваторе допускал больше ошибок. Один из его обрезов и вовсе мог привести к голу, но убежавший 1 на 1 с Максименко Пеклас не попал в створ. Другой эпизод, повлиявший на исход игры, случился, когда забивал Лимниос - Боккетти мог бы играть с ним плотнее, а не вжиматься в собственную штрафную. В конце матча Каррера заменил своего соотечественника, но вряд ли причина кроется в чем-то ином, чем повреждение. Искренне желаем, чтобы оно было незначительным, и чтобы все обошлось.. Левый защитник столичного клуба хорошо сыграл в первые 30 минут, но, когда "ПАОК" усилил давление на его фланг, дал слабину. В эпизоде со вторым голом он был обыгран, как кажется, слишком легко. В эпизоде с третьим голом он даже в паре с Адриано не смог помешать сделать прострел. При этом в атаке Комбаров был не так хорош, как мы от него ждем. Сложно вспомнить навесы, которые ему сегодня удались.. Довольны игрой опорного полузащитника могут только его яростные фанаты, которые готовы прощать кумиру абсолютно все. Мы же не можем не отметить, что Фернандо провел очень слабый матч. Он постоянно не успевал за убегающими от него соперниками, и именно это приводило к голам в ворота "Спартака". Кто потерял из виду Пелкаса и не смог накрыть его удар, после которого был угловой и пенальти? Кто упустил Лимниоса в эпизоде со вторым голом? Кто был медленным и нерасторопным еще в целом ряде моментов? К сожалению, ответ на все эти вопросы один - Фернандо.. В какой-то момент я хотел снизить оценку одному из ключевых парней в составе "Спартака", но по итогам матча есть ощущение, что ниже "тройки" он все-таки не заслужил. Да, Роман привез пенальти, неаккуратно сыграв рукой в воздухе. Но если бы не он, не было бы гола Попова, не было бы важных перехватов, после которых развивались симпатичные атаки, не было бы передач, обостряющих ситуацию у ворот "ПАОК". Так что, Зобнин вполне заслуживает того, что в школе обозначается словом "удовлетворительно". При этом я не говорю, что он сыграл сильно лучше своих партнеров по полузащите.. Болгарский полузащитник хорошо провел первый тайм. Он активно вступал в прессинг на чужой половине поля, отбирал мячи и делал перехваты, которые приводили к неплохим атакам "Спартака". На первых минутах он оказался на выгодной ударной позиции и открыл счет в матче, положив начало голевой феерии. К сожалению, во втором тайме Попов заметно подустал, а потому был по делу заменен.. Первое и единственное по-настоящему заметное действие молодой футболист совершил лишь на 51-й минуте, когда классным разрезающим пасом вывел на удар Промеса. Все остальное время Ломовицкий либо был в тени, либо выходил из нее для того, чтобы сфолить на игроке соперника. Не лучший матч в исполнении Александра, который лучше как можно скорее забыть.. Хорошо и продуктивно провел дебют встречи, отметившись заработанными фолами и забитым голом. Однако в дальнейшем не смог поддерживать заданный собой же уровень. Промес мог дать не совсем удачный пас на ход Адриано, который губил перспективную атаку, а мог взять игру на себя и просто потерять мяч. Впрочем, во втором тайме были моменты, которые могли изменить впечатление о его выступлении. Самыми яркими из них стали удар из пределов штрафной на 51-й минуте и, конечно же, незабитый пенальти.. Лучший игрок матча в составе "Спартака", кто бы что ни говорил про его работу с мячом. Уже в первой голевой комбинации он эффектно и эффективно предоставил возможность забить Попову. В эпизоде со вторым голом Адриано выиграл верховое единоборство и отдал пас на Промеса. Во втором тайме бразилец заработал пенальти, который, к сожалению, не реализовал все тот же Промес. При этом Луис хорошо цеплялся за передачи на чужой половине поля и старался помогать партнерам у своих ворот. Правда, даже это не спасло "красно-белых" от третьего пропущенного гола - Адриано не смог заблокировать прострел с левого фланга. Тем не менее, это не повод говорить о том, что форвард не заслуживает высокую оценку.. Замены Карреры в сегодняшней встрече могут вызвать вопросы. Например, не до конца понятно, почему Попова заменил именно Тимофеев, а не Глушаков или Ханни. Или почему Зе Луиш вышел вместо Адриано, а не в пару к нему. Но наше дело оценить. И тут надо отметить, что Тимофеев неплохо вошел в игру и пытался разгонять атаки разного рода передачами, а Зе Луиш пару раз вполне мог зацепиться за мяч внутри штрафной. Но в конечном итоге мы имеем то, что в концовке матча явных голевых моментов у "Спартака" не было.