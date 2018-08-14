История помнит. Пять раз, когда нашим командам в еврокубках удавалось отыграться после первого матча

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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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24 февраля 2011 года
1/16 финала Лиги Европы
«Зенит» - «Янг Бойз» 3:1 (первая игра - 1:2)
Совсем уже давняя история. Питерский «Зенит» ещё до смены эмблемы выступал в Лиге Европы и сумел преодолеть групповой этап. В плей-офф питерцев поджидала швейцарская команда молодых парней. Сейчас клуб, из которого в ЦСКА пришел Сейду Думбия, не очень ярко сверкает в еврокубках, но в начале десятых швейцарцы выступали действительно очень неплохо.
Игру на выезде «сине-бело-голубые» проиграли, зато сумели забить гол, что в итоге им довольно сильно помогло. На ответную встречу «Зенит» выходил без нескольких игроков основы, которые не могли принять участие в матче по причине дисквалификаций или травм, но побеждать все равно был должен, все-таки разница в классе между командами была существенной даже на тот момент.
Почти при -10 градусах питерцы смогли переиграть «Янг Бойз» с той разницей мячей, которая была нужна россиянам. Пропустив первым, «Зенит» приберег самое интересное на второй тайм. Еще до перерыва гол на свой счет записал Лазович, а уже после него случились мячи Семака и Широкова, позволившие команде из Санкт-Петербурга шагнуть в следующий этап.
6 августа 2014 года
3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
«Зенит» - АЕЛ 3:0 (первая игра - 0:1)
У питерцев особенные отношения с киприотами, - почему-то с представителями именно этой не особо футбольной и маленькой страны «Зенит» постоянно натыкался на проблемы, когда их и быть-то не должно было. В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2014 года «сине-бело-голубым» предстояло провести первую игру противостояния с кипрским АЕЛом.
Начинали на выезде. И тот самый «Зенит» с Боашем и Халком внезапно минимально проигрывает. Не обошлось и без отягчающих обстоятельств – в середине второго тайма был удален полузащитник Витсель. Но разве это так важно, когда ты проигрываешь явному карлику, уступающему тебе в плане возможностей в несколько раз.
Московское злорадство не знало границ, но в ответной встрече все пошло так, как надо. Опять было удаление, но теперь со стороны киприотов. В начале второго тайма счёт открыл Рондон, а уже в финале встречи дуплетом выстрелили Данни и Кержаков. 3:0 – состоявшийся питерский комбэк.
26 августа 2015 года
плей-офф Лиги Чемпионов
ЦСКА – «Спортинг» 3:1 (первая игра - 1:2)
Мы знаем, насколько важно «армейцам» последних лет попадание в Лигу Чемпионов, ведь за это весьма недурно платят, что при условиях существования ЦСКА чрезвычайно полезно. В 2015 году на пути «красно-синих» к групповому этапу оказался их давний знакомый лиссабонский «Спортинг» (если что, именно их москвичи обыграли в 2005 в финале кубка УЕФА).
В первой игре ЦСКА сумел забить на чужом поле, но пропустил дважды, да и вообще португальцы выглядели очень солидно. Подтвердило силу противников россиян и начало ответной игры, - Акинфеев пропустил ещё до перерыва и отдыхать команды ушли с общим счетом противостояния 3:1 в пользу «Спортинга».
Но вот во втором тайме ситуация развернулась в другую сторону. Оформил дубль Думбия, ему ассистировал и отличался сам Ахмед Муса. Ближе к концу встречи счет был уже 3:1 в пользу «красно-синих», что устраивало наших футболистов, но совершенно точно не подходили их соперникам. В результате последовал довольно жесткий штурм ворот Игоря Акинфеева, при котором москвичи едва удержали свое преимущество. Как бы то ни было – в групповой этап ЦСКА вышел.
22 февраля 2018 года
Лига Европы, 1/16 финала
«Зенит» - «Селтик» 3:0 (первая игра - 0:1)
Период Манчини в Санкт-Петербурге получился не самым удачным (мягко говоря), но в еврокубках питерцы совершили классический поход для сильнейших клубов нашей страны – 1/8 Лиги Европы при условии, что попадется хороший соперник в 1/16. «Зениту» попался оппонент довольно специфический и проходимый – шотландский «Селтик».
Но в гостях к небольшому удивлению публики – все-таки в эпоху Манчини болельщики «Зенита» в какой-то момент перестали сильно удивляться – питерцы минимально уступили. Это вызвало даже какую-то тревогу футбольной общественности, но зря.
Потому что в ответной встрече «сине-бело-голубые» особенных шансов «Селтику» не оставили. Иванович, Кузяев и Кокорин забили по одному голу и на таком скромном разгроме и остановились, тем более, этого было больше чем достаточно для прохода в следующий раунд.
15 марта 2018 года
1/8 финала Лиги Европы
«Лион» - ЦСКА 2:3 (первая игра 1:0)
Совсем свежая история торжества воли наших футболистов. В минувшем сезоне ЦСКА уже испытывал большие трудности с составом, Гончаренко приходилось здорово мудрить, чтобы сохранить свежесть обоймы при довольно скромной и короткой скамейке. Конечно, ситуация была не настолько дрянь (как сейчас), но определенные трудности возникали.
Поэтому почти никто и не верил в то, что «красно-синие» сумеют пройти «Лион», который на всех парах несся к возможности сыграть в финале ЛЕ в родной Франции. Тем более, после домашней игры, в которой «армейцы» создавали моменты, но забить не сумели. Только пропустили один гол.
Но на выезде ЦСКА раздухарился и начал показывать что-то совсем неземное. Сначала один из лучших голов сезона в исполнении русских клубов устроил Александр Головин, затем пошла безумная перестрелка. Несмотря на слепоту арбитра, который находился на лицевой линии и не увидел, что мяч ушел, с пары метров, и забитый не по правилам гол в наши ворота, «армейцы» наколотили ещё два и поехали домой, пройдя французов благодаря забитому на выезде мячу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
24 февраля 2011 года
1/16 финала Лиги Европы
«Зенит» - «Янг Бойз» 3:1 (первая игра - 1:2)
Совсем уже давняя история. Питерский «Зенит» ещё до смены эмблемы выступал в Лиге Европы и сумел преодолеть групповой этап. В плей-офф питерцев поджидала швейцарская команда молодых парней. Сейчас клуб, из которого в ЦСКА пришел Сейду Думбия, не очень ярко сверкает в еврокубках, но в начале десятых швейцарцы выступали действительно очень неплохо.
Игру на выезде «сине-бело-голубые» проиграли, зато сумели забить гол, что в итоге им довольно сильно помогло. На ответную встречу «Зенит» выходил без нескольких игроков основы, которые не могли принять участие в матче по причине дисквалификаций или травм, но побеждать все равно был должен, все-таки разница в классе между командами была существенной даже на тот момент.
Почти при -10 градусах питерцы смогли переиграть «Янг Бойз» с той разницей мячей, которая была нужна россиянам. Пропустив первым, «Зенит» приберег самое интересное на второй тайм. Еще до перерыва гол на свой счет записал Лазович, а уже после него случились мячи Семака и Широкова, позволившие команде из Санкт-Петербурга шагнуть в следующий этап.
6 августа 2014 года
3-й квалификационный раунд Лиги Чемпионов
«Зенит» - АЕЛ 3:0 (первая игра - 0:1)
У питерцев особенные отношения с киприотами, - почему-то с представителями именно этой не особо футбольной и маленькой страны «Зенит» постоянно натыкался на проблемы, когда их и быть-то не должно было. В третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов 2014 года «сине-бело-голубым» предстояло провести первую игру противостояния с кипрским АЕЛом.
Начинали на выезде. И тот самый «Зенит» с Боашем и Халком внезапно минимально проигрывает. Не обошлось и без отягчающих обстоятельств – в середине второго тайма был удален полузащитник Витсель. Но разве это так важно, когда ты проигрываешь явному карлику, уступающему тебе в плане возможностей в несколько раз.
Московское злорадство не знало границ, но в ответной встрече все пошло так, как надо. Опять было удаление, но теперь со стороны киприотов. В начале второго тайма счёт открыл Рондон, а уже в финале встречи дуплетом выстрелили Данни и Кержаков. 3:0 – состоявшийся питерский комбэк.
26 августа 2015 года
плей-офф Лиги Чемпионов
ЦСКА – «Спортинг» 3:1 (первая игра - 1:2)
Мы знаем, насколько важно «армейцам» последних лет попадание в Лигу Чемпионов, ведь за это весьма недурно платят, что при условиях существования ЦСКА чрезвычайно полезно. В 2015 году на пути «красно-синих» к групповому этапу оказался их давний знакомый лиссабонский «Спортинг» (если что, именно их москвичи обыграли в 2005 в финале кубка УЕФА).
В первой игре ЦСКА сумел забить на чужом поле, но пропустил дважды, да и вообще португальцы выглядели очень солидно. Подтвердило силу противников россиян и начало ответной игры, - Акинфеев пропустил ещё до перерыва и отдыхать команды ушли с общим счетом противостояния 3:1 в пользу «Спортинга».
Но вот во втором тайме ситуация развернулась в другую сторону. Оформил дубль Думбия, ему ассистировал и отличался сам Ахмед Муса. Ближе к концу встречи счет был уже 3:1 в пользу «красно-синих», что устраивало наших футболистов, но совершенно точно не подходили их соперникам. В результате последовал довольно жесткий штурм ворот Игоря Акинфеева, при котором москвичи едва удержали свое преимущество. Как бы то ни было – в групповой этап ЦСКА вышел.
22 февраля 2018 года
Лига Европы, 1/16 финала
«Зенит» - «Селтик» 3:0 (первая игра - 0:1)
Период Манчини в Санкт-Петербурге получился не самым удачным (мягко говоря), но в еврокубках питерцы совершили классический поход для сильнейших клубов нашей страны – 1/8 Лиги Европы при условии, что попадется хороший соперник в 1/16. «Зениту» попался оппонент довольно специфический и проходимый – шотландский «Селтик».
Но в гостях к небольшому удивлению публики – все-таки в эпоху Манчини болельщики «Зенита» в какой-то момент перестали сильно удивляться – питерцы минимально уступили. Это вызвало даже какую-то тревогу футбольной общественности, но зря.
Потому что в ответной встрече «сине-бело-голубые» особенных шансов «Селтику» не оставили. Иванович, Кузяев и Кокорин забили по одному голу и на таком скромном разгроме и остановились, тем более, этого было больше чем достаточно для прохода в следующий раунд.
15 марта 2018 года
1/8 финала Лиги Европы
«Лион» - ЦСКА 2:3 (первая игра 1:0)
Совсем свежая история торжества воли наших футболистов. В минувшем сезоне ЦСКА уже испытывал большие трудности с составом, Гончаренко приходилось здорово мудрить, чтобы сохранить свежесть обоймы при довольно скромной и короткой скамейке. Конечно, ситуация была не настолько дрянь (как сейчас), но определенные трудности возникали.
Поэтому почти никто и не верил в то, что «красно-синие» сумеют пройти «Лион», который на всех парах несся к возможности сыграть в финале ЛЕ в родной Франции. Тем более, после домашней игры, в которой «армейцы» создавали моменты, но забить не сумели. Только пропустили один гол.
Но на выезде ЦСКА раздухарился и начал показывать что-то совсем неземное. Сначала один из лучших голов сезона в исполнении русских клубов устроил Александр Головин, затем пошла безумная перестрелка. Несмотря на слепоту арбитра, который находился на лицевой линии и не увидел, что мяч ушел, с пары метров, и забитый не по правилам гол в наши ворота, «армейцы» наколотили ещё два и поехали домой, пройдя французов благодаря забитому на выезде мячу.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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