Луис Адриано дисквалифицирован на три матча

УЕФА на официальном сайте объявила о дисквалификации нападающего "Спартака" Луиза Адриано на три матча. Бразилец нанес акцентированный удар локтем в грудь защитника ПАОК (ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Спартак" - ПАОК 0:0) Хосе Анхеля Креспо и был удаленРанее сообщалось, что "Спартак" оштрафует Адриану за удаление в данной игре.Фото: sportsdaily.ru