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Луис Адриано дисквалифицирован на три матча

Луис Адриано дисквалифицирован на три матча

УЕФА на официальном сайте объявила о дисквалификации нападающего "Спартака" Луиза Адриано на три матча. Бразилец нанес акцентированный удар локтем в грудь защитника ПАОК (ответная игра 3-го отборочного раунда Лиги Чемпионов "Спартак" - ПАОК 0:0) Хосе Анхеля Креспо и был удален

Ранее сообщалось, что "Спартак" оштрафует Адриану за удаление в данной игре.

Фото: sportsdaily.ru
Теги: Луис Адриано Спартак ПАОК
Сегодня, 18:07
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(3)
№16 Написал: iDEAD Череповец (Сегодня, 19:13) #
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online

Расисты !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:03) #
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online

Цитата: Шмайхель
Бомжарня ещё не поняла , что от разгрома в Минске она не отмоется никогда .Просрать команде ,вся стоимость которой равняется пачке саморезов на бомжином стадионе.. - это не пи.дец ..,это ПИ.ДЕЦ! И эти мрази нам ещё о Ливерпуле - финалисте ЛЧ напоминают..,конченные.

Еще раз, у большинства этих наборов биологических клеток с памятью как у женщины.
Но, конечно же бы будем им напоминать всегда, что бы грязнули не забывали с какого очка они вылезли лет 10 назад.

Цитата: Blessing
Хитрован обезьян

Красиво в прошлом году забил в ворота команды не до столицы, правда ведь? ТЕбе понравился гол? Наверное, зенитовцев до сих пор трясет от игроков Великого Клуба.


Уверен, у болельщиков Зенита и игроков Зенита уже трясутся жилки на организме в преддверии матча с самой популярной командой на постсоветском пространстве и в России.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№14 Написал: Dragula Иркутск (Сегодня, 18:57) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Хитрован обезьян, три дня отдыха, когда остальных свинов, у всей Европы на виду, выдерут для показательной пропаганды гей движения.

Обиженный
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
№13 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:56) #
  • +1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: maradona72
Болельщики Зенита они такие
Бомжарня ещё не поняла , что от разгрома в Минске она не отмоется никогда .Просрать команде ,вся стоимость которой равняется пачке саморезов на бомжином стадионе.. - это не пи.дец ..,это ПИ.ДЕЦ! И эти мрази нам ещё о Ливерпуле - финалисте ЛЧ напоминают..,конченные.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№12 Написал: Бывалый Кузбасс (Сегодня, 18:51) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Да, если бы не только Спартак, но и зенит судили по правилам, то даже в последнем матче против ерохина не было бы удаления, а сам симулянт получил бы карточку)) хорошо, что хоть Семак в этом сезоне не ноет, как это принято в Питере))
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: igorspartak Тверь (Сегодня, 18:50) #
  • -3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Хитрован обезьян, три дня отдыха, когда остальных свинов, у всей Европы на виду, выдерут для показательной пропаганды гей движения.

ты и есть пропаганда гей движения


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Вера.Россия и "Спартак"
Регистрация: 7.02.2012 [жалоба]
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 18:48) #
  • +1
  •  (11)
online

Цитата: Шмайхель
оярский: «Зенит» потерял мужское начало, вышел абсолютно женоподобной командой» Пялить бомжиху ,жёстко пялить..,хоть и погань вонючая.

Боярский: «Зенит» потерял мужское начало, вышел абсолютно женоподобной командой»
Народный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал поражение петербургской команды от минского «Динамо» в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Российский клуб в Минске пропустил четыре безответных мяча.

«Для «Зенита» проиграть такой команде, как «Динамо» Минск, со счетом 0:4 — это позор. Судя по всему, «Зенит» потерял мужское начало. Что-то с ним случилось. Это очень плохой признак. В начале сезона «Зенит» вышел абсолютно женоподобной командой. Без характера.


Болельщики Зенита они такие. В большинстве как дамы с короткой памятью. Ничего не помнят что было вчера. Они сами как свиньи. Хотя, от помойных организмов другого трудно чего ожидать.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
№9 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:44) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
у всей Европы на виду, выберут для показательной пропаганды гей движения.
Боярский: «Зенит» потерял мужское начало, вышел абсолютно женоподобной командой» Пялить бомжиху ,жёстко пялить..,хоть и погань вонючая.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хитрован обезьян, три дня отдыха, когда остальных свинов, у всей Европы на виду, выдерут, для показательной пропаганды гей движения.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№7 Написал: Гастэряну (Сегодня, 18:36) #
  • -2
  •  (12)

ожидаемо и адекватно.


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пищевик - бАмжи мАсковские, у них даже стадиона своего нет.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№6 Написал: Шмайхель (Сегодня, 18:35) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
Занимательная статья из "Советского спорта" ,здесь вставить не получается.. -" Рейтинг симпатий арбитров РПЛ: кого судьи любят больше, «Спартак» или «Зенит»?" До чего же бомжи мерзкие твари.


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 18:33) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Да,это не наш КДК проплаченный.Там за пинок дискву дают,а за второй год играть не будет .Жаль что в чемпе Сраптак так не судят.Тариф все включено и занесено кому надо.


Уж кто бы тявкал про судейство, но только не Зенит
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 18:30) #
  • 0
  •  (20)
Болеет за:
«Зенит»
адекватно мартышку наказали


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 18:27) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
уефа мафия


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: liasport433 (Сегодня, 18:24) #
  • +2
  •  (18)

Цитата: Городовой
Да,это не наш КДК проплаченный.Там за пинок дискву дают,а за второй год играть не будет .Жаль что в чемпе Сраптак так не судят.Тариф все включено и занесено кому надо.


жаль так зенит не судят... когда дзюба всех в спину толкает =) а половину ветром сдевает
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:13) #
  • +1
  •  (35)
Болеет за:
«Зенит»
Да,это не наш КДК проплаченный.Там за пинок дискву дают,а за второй год играть не будет .Жаль что в чемпе Сраптак так не судят.Тариф все включено и занесено кому надо.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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