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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Бенфика" обыграла ПАОК и пробилась в Лигу чемпионов
"Бенфика" на выезде обыграла ПАОК (4:1) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов.
Лига чемпионов
Плей-офф
Матч 1 - 1:1
"ПАОК" – "Бенфика" 1:4
Голы: Прийович, 13, Жардел, 20, Сальвио, 26 (пен.), Пицци, 39, Сальвио, 49 (пен.)
"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс (Шахов, 64), Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури (Акпом, 76), Лимниос (Варда, 46), Прийович
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Пицци (Живкович, 76), Фернандеш, Сальвио (Семеду, 63), Серви, Сеферович (Секейра, 85)
Предупреждения: Алмейда, 1, Матос, 8, Маурисио, 33, Жардел, 34, Варела, 49, Пелькас, 75, Матос, 76, Шахов, 85
Удаления: Матос, 76
Лига чемпионов
Плей-офф
Матч 1 - 1:1
"ПАОК" – "Бенфика" 1:4
Голы: Прийович, 13, Жардел, 20, Сальвио, 26 (пен.), Пицци, 39, Сальвио, 49 (пен.)
"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс (Шахов, 64), Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури (Акпом, 76), Лимниос (Варда, 46), Прийович
"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Пицци (Живкович, 76), Фернандеш, Сальвио (Семеду, 63), Серви, Сеферович (Секейра, 85)
Предупреждения: Алмейда, 1, Матос, 8, Маурисио, 33, Жардел, 34, Варела, 49, Пелькас, 75, Матос, 76, Шахов, 85
Удаления: Матос, 76
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