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"Бенфика" обыграла ПАОК и пробилась в Лигу чемпионов

"Бенфика" на выезде обыграла ПАОК (4:1) в ответном матче четвертого раунда квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов

Плей-офф

Матч 1 - 1:1

"ПАОК" – "Бенфика" 1:4

Голы: Прийович, 13, Жардел, 20, Сальвио, 26 (пен.), Пицци, 39, Сальвио, 49 (пен.)

"ПАОК": Пасхалакис, Матос, Варела, Креспо, Виейринья, Каньяс (Шахов, 64), Маурисио, Пелькас, Эль-Каддури (Акпом, 76), Лимниос (Варда, 46), Прийович

"Бенфика": Влаходимос, Алмейда, Гримальдо, Диаш, Жардел, Фейса, Пицци (Живкович, 76), Фернандеш, Сальвио (Семеду, 63), Серви, Сеферович (Секейра, 85)

Предупреждения: Алмейда, 1, Матос, 8, Маурисио, 33, Жардел, 34, Варела, 49, Пелькас, 75, Матос, 76, Шахов, 85

Удаления: Матос, 76
Теги: Бенфика ПАОК
Вчера, 23:56
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№13 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 02:14) #
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online

а народный клуб не смог -им говночашки не нужны они 50 кратные чемпионы России stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№12 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 02:10) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Мизантроп,
С днищем мы в воскресенье играем.
А Саввиди большой привет от кармы.

Ну что круто вас днище натянуло joy в Греции.Скоро и в Питере будете днищем
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№11 Написал: V.o.r.o.n (Сегодня, 00:38) #
  • +3
  •  (7)

Что помешало мясу обыграть это греческое днище? smirk
Регистрация: 14.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: Aurum Беловодье (Сегодня, 00:21) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: Черный Лис
Спартаку предоставится возможность отомстить грекам blush

А может и Зене..Первый твой адекватный коммент.. На сайте или в жизни..
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№9 Написал: SergioV Белгород (Сегодня, 00:08) #
  • -5
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Болеет за:
«Спартак»
Мизантроп,
С днищем мы в воскресенье играем.
А Саввиди большой привет от кармы.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:05) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Греческий вратарь Бенфики был лучше греческого вратаря ПАОКа
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
№7 Написал: Черный Лис (Сегодня, 00:04) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кепончег УЕФА
Унизили на их же поле

Они-то смогли. А вот вы, увы...
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:02) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Унизили на их же поле


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: Frankenstein (Вчера, 23:59) #
  • +2
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы,привет греческому недоноску Савиди,которого реально унизили на своем поле и вышвырнули как ссаный веник из ЛЧ
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№4 Написал: Campos Москва (Вчера, 23:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Ответочка к Саввиди: я очень рад, что Паок был унижен на своём переполненном стадионе.
Ждем греков к нам в группу ЛЕ!
Регистрация: 26.12.2008 [жалоба]
№3 Написал: fd65 (Вчера, 23:58) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Как приятно, что этого козла Саввиди унизили на собственном переполненном стадионе....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№2 Написал: Черный Лис (Вчера, 23:57) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Спартаку предоставится возможность отомстить грекам blush
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Мизантроп Деревня Гадюкино (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Это ж какому днищу свиноферма слила в предыдущем круге scream !
Регистрация: 1.11.2012 [жалоба]
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