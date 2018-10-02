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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Временных слота теперь два, но российские клубы все равно играют до полуночи. Господа из УЕФА, в чем логика?
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Временных слота теперь два, но российские клубы все равно играют до полуночи. Господа из УЕФА, в чем логика?
С этого сезона матчи групповой стадии Лиги Чемпионов проводятся не в одно время, а в 19:55 и в 22:00 по московскому времени. Казалось бы, от такого нововведения должны выиграть клубы из Восточной Европы. В том числе и из России. Но УЕФА сформировала календарь так, что команды из нашей страны все равно проводят свои игры ближе к ночи. Rusfootball.info пытается разобраться в логике людей из европейского футбольного союза.
Само по себе внедрение второго временного слота выглядит как вполне логичный и давно напрашивавшийся шаг. Когда все матчи шли одновременно, зрители были вынуждены выбирать, что они будут смотреть. При этом в программе значились сразу несколько по-настоящему топовых встреч. Да, на "НТВ-Плюс" и позднее на каналах холдинга "Матч" был и есть онлайн всех игр, но вряд ли его можно сравнить с полноценным просмотром всех 90 минут. Намного приятнее иметь возможность увидеть сразу 2 матча в прямом эфире за один вечер.
Более того, ради интересов телевидения УЕФА реализовала еще одну задумку. По разным дням были разведены игры с участием грандов из одной страны. Частично подобное практиковалось и ранее, но теперь изначально жестко закреплено, кто именно не должен пересекаться друг с другом. Так, например, одной парой стали "Реал" и "Барселона", другой - "МЮ" и "Ливерпуль", третьей - "Ювентус" и "Интер" и так далее. Об этом руководители европейского футбола подумали весьма основательно, претензий нет.
Все вопросы связаны с тем, как именно выбираются те два матча, которые будут сыграны раньше остальных. Во-первых, зачастую они не являются топовыми или не блещут суперяркой вывеской. Во-вторых, в них участвуют те команды, которые с удовольствием сыграли бы позднее, поскольку так удобнее их болельщикам. В-третьих, в них не участвуют те команды, которые с не меньшим наслаждением для себя и для своих поклонников сыграли бы в более раннее время.
Давайте посмотрим в день сегодняшний. На 19:55 по Москве вынесены встречи "Хоффенхайма" с "Манчестер Сити" и "Ювентуса" с "Янг Бойз". Для немцев и итальянцев это абсолютно непривычная история. При этом на 22 часа запланированы игры греческого "АЕКа" (в Афинах часовой пояс совпадает с московским) и нашего ЦСКА, которые закончится примерно в полночь. Зачем и кому это надо? Можно же спокойно поменять расписание, сделав его удобным для всех.
Давайте теперь заглянем в среду. "Локомотив" и "Шальке" в первом слоте - окей, логично. Вместе с ними "ПСЖ" и "Црвена Звезда" - и тут уже снова появляются вопросы. Есть ли смысл выносить игру с не самой большой интригой, если мы видим, что в 22:00 начнутся сразу три крутых матча - "Боруссия" против "Монако", "Тоттенхэм" против "Барселоны" и "Наполи" против "Ливерпуля"? Получается, что логика с разведением топовых встреч и с удовлетворением максимально возможных запросов зрителей не работает. Болельщикам, как и раньше, придется выбрать, что им смотреть и чем нужно будет пожертвовать.
Есть мнение, что УЕФА ставит в более ранний временной слот матчи с участием определенных топ-клубов, которые интересны публике в Азии. Посмотрите сами, в 19:55 в первом туре играла "Барселона", во втором туре будут играть "Ювентус" и "ПСЖ", в третьем - "Бавария" и "Тоттенхэм". Все эти команды имеют определенную популярность в азиатских странах, а отдельные их игроки являются настоящими кумирами. Но стоит ли ради расширения на Восток ставить в неудобные условия болельщиков из Европы? Мне кажется, что нет.
Да и сами клубы высказывают возмущение решениями УЕФА. "Барселона" была всерьез обеспокоена ранним началом встречи с "ПСВ". Руководство "каталонцев" заботилось в первую очередь о своих поклонниках, часть из которых проживает в дальних от стадиона районах города и никак не успевает приехать на "Камп Ноу" в будний день к 7 часам вечера. При этом в 10 вечера по московскому и по стамбульскому времени в тот же день свою встречу начали "Галатасарай" и "Локомотив". Поменяйте эти матчи друг с другом, и всем будет удобнее. Но нет, извините.
Тем не менее, есть у европейского футбольного союза одна логика, которой он мог бы оправдываться. Своим приоритетом он выбрал разведение по принципу, который должен помочь избежать наличия в одном слоте матчей с участием двух команд из одной страны. Проще говоря, если сегодня играют "МЮ" и "Манчестер Сити", то одни начнут в 19:55, а другие в 22:00. Но суть в том, что в первом временном слоте всего лишь две игры, а по два клуба в один день есть у Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. И, например, во вторник все равно одновременно будут играть "Реал" и "Валенсия".
В сложившейся ситуации наиболее грамотным решением является равномерное распределение матчей по временным слотам. В таком случае и всем восточно-европейским клубам найдется место в 19:55, и потребности азиатского зрителя в части желания увидеть условные "Реал" и "Барселону" будут удовлетворены, и появится больше возможностей для разведения по-настоящему топовых игр. Но решится ли на такой шаг УЕФА, который пока что зачастую идет против какой-либо логики?
Иван Долинин, Rusfootball.info
Само по себе внедрение второго временного слота выглядит как вполне логичный и давно напрашивавшийся шаг. Когда все матчи шли одновременно, зрители были вынуждены выбирать, что они будут смотреть. При этом в программе значились сразу несколько по-настоящему топовых встреч. Да, на "НТВ-Плюс" и позднее на каналах холдинга "Матч" был и есть онлайн всех игр, но вряд ли его можно сравнить с полноценным просмотром всех 90 минут. Намного приятнее иметь возможность увидеть сразу 2 матча в прямом эфире за один вечер.
Более того, ради интересов телевидения УЕФА реализовала еще одну задумку. По разным дням были разведены игры с участием грандов из одной страны. Частично подобное практиковалось и ранее, но теперь изначально жестко закреплено, кто именно не должен пересекаться друг с другом. Так, например, одной парой стали "Реал" и "Барселона", другой - "МЮ" и "Ливерпуль", третьей - "Ювентус" и "Интер" и так далее. Об этом руководители европейского футбола подумали весьма основательно, претензий нет.
Фото: Reuters
Все вопросы связаны с тем, как именно выбираются те два матча, которые будут сыграны раньше остальных. Во-первых, зачастую они не являются топовыми или не блещут суперяркой вывеской. Во-вторых, в них участвуют те команды, которые с удовольствием сыграли бы позднее, поскольку так удобнее их болельщикам. В-третьих, в них не участвуют те команды, которые с не меньшим наслаждением для себя и для своих поклонников сыграли бы в более раннее время.
Давайте посмотрим в день сегодняшний. На 19:55 по Москве вынесены встречи "Хоффенхайма" с "Манчестер Сити" и "Ювентуса" с "Янг Бойз". Для немцев и итальянцев это абсолютно непривычная история. При этом на 22 часа запланированы игры греческого "АЕКа" (в Афинах часовой пояс совпадает с московским) и нашего ЦСКА, которые закончится примерно в полночь. Зачем и кому это надо? Можно же спокойно поменять расписание, сделав его удобным для всех.
Давайте теперь заглянем в среду. "Локомотив" и "Шальке" в первом слоте - окей, логично. Вместе с ними "ПСЖ" и "Црвена Звезда" - и тут уже снова появляются вопросы. Есть ли смысл выносить игру с не самой большой интригой, если мы видим, что в 22:00 начнутся сразу три крутых матча - "Боруссия" против "Монако", "Тоттенхэм" против "Барселоны" и "Наполи" против "Ливерпуля"? Получается, что логика с разведением топовых встреч и с удовлетворением максимально возможных запросов зрителей не работает. Болельщикам, как и раньше, придется выбрать, что им смотреть и чем нужно будет пожертвовать.
Есть мнение, что УЕФА ставит в более ранний временной слот матчи с участием определенных топ-клубов, которые интересны публике в Азии. Посмотрите сами, в 19:55 в первом туре играла "Барселона", во втором туре будут играть "Ювентус" и "ПСЖ", в третьем - "Бавария" и "Тоттенхэм". Все эти команды имеют определенную популярность в азиатских странах, а отдельные их игроки являются настоящими кумирами. Но стоит ли ради расширения на Восток ставить в неудобные условия болельщиков из Европы? Мне кажется, что нет.
Фото: Официальный сайт ФК "Барселона"
Да и сами клубы высказывают возмущение решениями УЕФА. "Барселона" была всерьез обеспокоена ранним началом встречи с "ПСВ". Руководство "каталонцев" заботилось в первую очередь о своих поклонниках, часть из которых проживает в дальних от стадиона районах города и никак не успевает приехать на "Камп Ноу" в будний день к 7 часам вечера. При этом в 10 вечера по московскому и по стамбульскому времени в тот же день свою встречу начали "Галатасарай" и "Локомотив". Поменяйте эти матчи друг с другом, и всем будет удобнее. Но нет, извините.
Тем не менее, есть у европейского футбольного союза одна логика, которой он мог бы оправдываться. Своим приоритетом он выбрал разведение по принципу, который должен помочь избежать наличия в одном слоте матчей с участием двух команд из одной страны. Проще говоря, если сегодня играют "МЮ" и "Манчестер Сити", то одни начнут в 19:55, а другие в 22:00. Но суть в том, что в первом временном слоте всего лишь две игры, а по два клуба в один день есть у Англии, Испании, Италии, Германии и Франции. И, например, во вторник все равно одновременно будут играть "Реал" и "Валенсия".
Фото: AFP
В сложившейся ситуации наиболее грамотным решением является равномерное распределение матчей по временным слотам. В таком случае и всем восточно-европейским клубам найдется место в 19:55, и потребности азиатского зрителя в части желания увидеть условные "Реал" и "Барселону" будут удовлетворены, и появится больше возможностей для разведения по-настоящему топовых игр. Но решится ли на такой шаг УЕФА, который пока что зачастую идет против какой-либо логики?
Иван Долинин, Rusfootball.info
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