Юрий Сёмин: у "Шальке" не было таких моментов, как у нас (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения от «Шальке» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов (0:1), передаёт корреспондентГригорий Калёнов.– 2 разных тайма. В 1 мы имели преимущество, моменты, а после перерыва соперник перестроил игру. Они добавили больше агрессии, хотя моментов у них не было. Мяч, пропущенный со стандарта, – наша ошибка, которая привела к поражению.– Согласен, что в ключевых моментах нам не хватает концентрации. «Шальке» нам многое позволял? Ничего нам «Шальке» не позволял. Это было нашим давлением, мы заставили соперника обороняться. Про концентрацию сложный вопрос. Мы уже не первую игру пропускаем в конце. Будем на эту тему работать. Концентрация всё-таки пропадает, когда приходит усталость. Было заметно в атакующих действиях это. В нападении выбора не было: Фарфан и Смолов травмированы. Травмирован Рыбус.– Я же перед этим ответил. У нас кроме Жемалетдинова никого не было в атаку. Почему не выпустил его раньше? Я дал ему достаточно времени, нужно было это время более активно провести. Замена произошла по той простой причине, что мышечные спазмы начались у Алексея Миранчука.– А если бы вышел Денисов, вы бы спросили, почему не вышел Баринов. Предыдущую игру хорошо сыграл этот состав, он неплохо сыграл. Мы ему даём шанс проявить себя. У Денисова была микротравма, потребуется некоторое время набрать кондиции. Каждый предыдущий матч даёт информацию о том, кто должен играть в следующей. У «Шальке» явных моментов, которые мы имели, практически не было.– Я думаю, 2 тайм все плохо сыграли, не только он. Это связано с соперником, который более активно начал. Они выдержали наше давление в 1 тайме и смогли навязать свою игру.– В пропущенном голе виновата вся команда. На стандартном положении все игроки играют определённую роль. При персональной опеке не удержали не самого высокого игрока. Наверное, Гильерме мог выручить. Если вратарь пропускает, значит… гол есть гол. Мог выручить, а мог и не выручить, мяч непростой был.– Это ваше мнение. Вы считаете так, я считаю по-другому.– Да мы то же самое хотим. Пока не получается, видите.