Новости партнеров

Юрий Сёмин: у "Шальке" не было таких моментов, как у нас (видео)

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после поражения от «Шальке» в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов (0:1), передаёт корреспондент Rusfootball.info Григорий Калёнов.



– 2 разных тайма. В 1 мы имели преимущество, моменты, а после перерыва соперник перестроил игру. Они добавили больше агрессии, хотя моментов у них не было. Мяч, пропущенный со стандарта, – наша ошибка, которая привела к поражению.

– В 1 тайме «Шальке» позволял создавать моменты, не хватило завершения. С чем связываете пропущенные голы в концовках, недостаток концентрации в ключевых моментах?

– Согласен, что в ключевых моментах нам не хватает концентрации. «Шальке» нам многое позволял? Ничего нам «Шальке» не позволял. Это было нашим давлением, мы заставили соперника обороняться. Про концентрацию сложный вопрос. Мы уже не первую игру пропускаем в конце. Будем на эту тему работать. Концентрация всё-таки пропадает, когда приходит усталость. Было заметно в атакующих действиях это. В нападении выбора не было: Фарфан и Смолов травмированы. Травмирован Рыбус.

– По заменам было понятно, чем некем было усилить игру. Ключевой ли это фактор сегодня, который не позволил додавить? Футболисты вышли больше на удержание.

– Я же перед этим ответил. У нас кроме Жемалетдинова никого не было в атаку. Почему не выпустил его раньше? Я дал ему достаточно времени, нужно было это время более активно провести. Замена произошла по той простой причине, что мышечные спазмы начались у Алексея Миранчука.

– Почему в основе вышел Баринов, а не Денисов? Можно ли сказать, что он был лидером в концовке первого тайма?

– А если бы вышел Денисов, вы бы спросили, почему не вышел Баринов. Предыдущую игру хорошо сыграл этот состав, он неплохо сыграл. Мы ему даём шанс проявить себя. У Денисова была микротравма, потребуется некоторое время набрать кондиции. Каждый предыдущий матч даёт информацию о том, кто должен играть в следующей. У «Шальке» явных моментов, которые мы имели, практически не было.

– С чем связана нестабильность Фернандеша по ходу матча, он провёл 2 разных тайма?

– Я думаю, 2 тайм все плохо сыграли, не только он. Это связано с соперником, который более активно начал. Они выдержали наше давление в 1 тайме и смогли навязать свою игру.

– Гильерме не выручил?

– В пропущенном голе виновата вся команда. На стандартном положении все игроки играют определённую роль. При персональной опеке не удержали не самого высокого игрока. Наверное, Гильерме мог выручить. Если вратарь пропускает, значит… гол есть гол. Мог выручить, а мог и не выручить, мяч непростой был.



– (вопрос от внештатного корреспондента газеты «Труд») Я здесь нечасто хожу… Я считаю вас лучшим тренером. Но сейчас скажу 4 момента. Можете послать меня, но прокомментируйте. Вратарь из Бразилии с такой вратарской школой – это похороны, нонсенс, тем более когда есть рекордсмен по «сухим» минутам Медведев.

Проблема капитана: считаю, только Игнатьев соответствует вашему драйву. Третье – Миранчуки и Баринов это не ровня Бузникину и Сычёву в лучшее время. Четвёртое – надо сблизиться с командой, провести собрание перед новым годом.

– Это ваше мнение. Вы считаете так, я считаю по-другому.

– Просто я хочу вашего успеха на международной арене. Вы достойны большего, чем чемпионства в России.

– Да мы то же самое хотим. Пока не получается, видите.
Теги: Семин Локомотив Rвидео Шальке
Вчера, 23:01
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: Quincy (Вчера, 23:40) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Ну понятно,как всегда судьи виноваты,Локо играл лучше,больше доходил до штрафной,только что то после Терека Палычал умолчал про судейство и про игру
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:13) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Трудовик конечно завернул речь.
Палыч правильно сказал, Шальке выпустил свежего напа и освежил центр поля, у Локо вышел Гарик и Рифат. Для атаки это мало.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Вчера, 23:08) #
  • -1
  •  (1)
online

С чем связываете пропущенные голы в концовках, недостаток концентрации в ключевых моментах?


С тем, наверное, что Квирквелия фигачит куда попало вперед, и постоянно медлит в принятии решений, Идову фланг бросает, а Миранчуки куй знает чем на поле занимаются (пытаются обыграть дождь наверное), и после потери хватаются за голову и выходят за пределы поля, вместо побега на свою территорию, тем самым подставляя партнеров под желтые карточки.
С тем еще, что Игнатьев не может два паса связать, а Фернандеш вообще на всё болт забил - играет сам по себе и бежит один на четверых.
И с тем, что Гильерме не может крикнуть "Я" когда идёт за мячом.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.