К лигочемпионским звёздам! Для "Краснодара" нет ничего невозможного?

Иван Игнатьев в этом сезоне забил уже три мяча, остальные игроки «Краснодара» – максимум по одному. Ари выбыл из строя на две недели и в Португалию не полетел. Берг пока никак себя не проявляет. Казалось бы, выбор в нападении вырисовывается достаточно чётко, но в старт Мусаев снова определил опытного шведа.
С первых минут появился другой воспитанник «Краснодара»: в пользу Сулейманова на скамейку был усажен удалившийся в матче с «Рубином» Намли, который был самым ярким игроком первой встречи с «Порту». В остальном по сравнению с ней состав не поменялся никак.
Что до состава «Порту», то в нём одно изменение считалось свершившимся фактом. Но пока все обсуждали, кто заменит травмированного капитана Данилу, тот восстановился и вышел на поле с первых минут. Зато на других трёх позициях произошли пертурбации, связанные, видимо, и с субботним поражением от «Жил Винсенте».
«Матч ТВ», прости нас (нет)
После срыва трансляции «МЮ» – «Челси» на Okko пользователи в комментариях иронизировали над своим прежним критиканством в адрес «Матч ТВ»: те показывали с рассинхроном звука, с 15-й минуты, но показывали футбол.
Но на этот раз «Матч» превзошёл сам себя: в студии Георгия Черданцева шло обыденное наигранно оптимистическое обсуждение матча, как вдруг на экране появилась страшная надпись. Все мы в этот момент стали немного Александром Мостовым.
Ахахаха pic.twitter.com/kChlR9zm4y— Aleksandr Simbirskiy (@simbirskiy_) August 13, 2019
Сотрудники «Матча» свалили всё на португальскую сторону, которая якобы изменила условия договора за считанные минуты до начала и потребовала наличку (???!!). Но, наверное, возможно было договориться заранее так, чтобы португальцы не имели права менять условия договора, разве нет?
Что творилось, пока я искал трансляцию?
Не успели российские болельщики переместиться от телевизора к ноутбуку, как «Краснодар» открыл счёт. Видео гола быстро разлетелось по интернету: Шапи подал угловой, Спайич навязал борьбу, в результате которой мяч отскочил к свободному Вильене.
Когда ключевое событие матча происходит на второй минуте, трудно говорить о правильности настроя команды или плана на игру. Перед матчем все умоляли «Краснодар» не бояться и сыграть в свой футбол. И по крайней мере Сергей Петров был готов это делать: защитник смело пошёл вперёд, разыграл стеночку с Бергом и заработал тот самый угловой. С них «Краснодар» в прошлом сезоне не забивал вообще, но сейчас было нужнее, чем когда-либо.
Срочное обращение тинатин pic.twitter.com/Okufesnoed— Камур (@Wanderschaftt) August 13, 2019
Держать удар и нанести разящий
«Порту» понял, что времени на раскачку нет. «Краснодар» на энтузиазме смело шёл в прессинг, через который хозяева с трудом, но пробивались. Между голами «Краснодара» они успели трижды подать угловые и выигрывали на них воздух.
За наших становилось тревожно, а тут «Порту» ещё и заработал пусть далёкий, но штрафной по центру. К счастью, на этот раз защитники «Краснодара» побежали мешать не своему вратарю, а бьющему: Мартынович заблокировал удар и продолжил контратаку после ключевого единоборства Камболова, Берг транзитом через соперников довёл мяч до Вандерсона, а тот – до Шапи. Вряд ли кто-то на стадионе понимал, что происходит.
Тест для Сафонова
«Порту» не привыкать давить на своём поле, но после 0:2 хозяева, естественно, были немного прибиты, потому не придумывали чего-то особенного и начали со всей злости мочить издали. Возможно, Консейсау даже давал установку бить по молодому вратарю, но не на того напали: Сафонов обходился даже без суеты.
Естественно, «Краснодару» приходилось по большей части обороняться, но вылазки из обороны тоже случались и помогали команде перевести дух. Команда Мусаева не давала себя задавить.
Дагестанский Роббен
Шапи недоволен своим статусом вечного «джокера», и сегодня в битве с заткнувшим его в первом матче, но ещё не уставшим Теллесом использовал свой шанс по максимуму. Игра Сулейманова, как игра Роббена, вроде бы понятна и не очень сложна для противодействия, но либо в «Порту» не готовились к Шапи, либо его навыки уже настолько прокачаны, что можно делать как Роббен – смещаться справа в центр и щекотать штангу дальнего угла. С такими выступлениями в Европе увести Шапи у Галицкого может и кто-то покруче «Зенита».
Маркус Нервг
Второй тайм начался для «Порту» получше первого, но тоже пессимистично: на 49-й минуте травму, несовместимую с продолжением игры, получил автор гола в Краснодаре Сержиу (к счастью, «Порту» начал массово зарабатывать штрафные после его ухода), а следом Берг обязан был заканчивать вообще всё.
Вандерсону удался отличный проход по левому флангу и передача на гол, но Берг из центра штрафной не смог переиграть вратаря. Это и стало отправной точкой к возвращению «Порту» и геноциду нервных клеток российского болельщика.
Как же ты, Зе…
Творец победного штрафного вышел на поле ещё в первом тайме, причём с этой заменой Консейсау даже запоздал. На сей раз экс-спартаковец сделал ровно то, чего все от него и ждут: выпрыгнул так, как никто больше не может, между Спайичем и Камболовым. Урош не допрыгнул, Шапи не накрыл подающего, Сафонов уже не мог выручить…
Жареным уже не пахнет, а несёт
И вот тут происходящее постепенно начало превращаться в ад. «Краснодар» не хотел так рано садиться к штрафной всей командой, но не успевал в прессинге и получал свободные зоны с фолами. «Порту» давил, стадион нагнетал, футболистов покидали силы, а поле на 65-й минуте почему-то покинул Шапи, который хоть как-то позволял отодвигать игру от ворот и зарабатывал фолы, в то время как другие игроки выглядели более усталыми и висели на жёлтых.
«Краснодар» уже не питал иллюзий: команда перешла в режим работы на износ и колоссального терпения, желая только продержаться до конца. Всё время обороняться, вообще не атакуя, да ещё и когда на укрепление опорной у тебя вышел не Нголо Канте, а Фьолусон, очень тяжело, потому в пропущенном на 76-й минуте голе от Диаза не было ничего удивительного, Сафонов не мог тащить всё. Но было слишком рано: у «Порту» оставалось почти 20 минут, а у «Краснодара» не оставалось права ни на какую ошибку.
Единственное, что могло порадовать в этой концовке романтика футбола Галицкого, для которого игра чуть ли не главенствует над результатом – это игра ещё одного воспитанника. В принципе, по полуэкранной нечёткой интернет-трансляции можно было подумать, что ворота «Краснодара» защищает минимум Акинфеев. Последние минуты, колоссальное напряжение, руки дрожат даже у болельщика на диване, очередной зверь мощно прикладывается по твоим воротам, а ты будто на разминке чётко фиксируешь мяч, чтобы у Зе Луиша и Абубакара не возникло никакого соблазна устроить мясорубку с тобой в роли мяса.
После такого не страшен никто!
Нынешний «Краснодар» мы воспринимаем как команду будущего. Он будет сильной командой, только вот новички сыграются и адаптируются, только вот Шапи выбьет место в основе, только вот Сафонов наберётся опыта… Но этот «Краснодар» как вундеркинд стал командой и взрастил воспитанников раньше, чем можно было предположить. Да, сегодня все обстоятельства сложились здорово, но после такого испытания ни с каким «Олимпиакосом» или грандом из группы «Краснодар» не должен быть таким скованным, как в первом матче. Пусть боятся нас. «Порту», видимо, совсем не боялся, а «Краснодар» уже достаточно окреп, чтобы заставить за это платить.
? Winners ?#ПортуКраснодар -2:3 pic.twitter.com/pB6gW8tDAl— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) August 13, 2019
P.S. 14 августа у Сергея Галицкого день рождения. Придумать подарок для богатого человека всегда очень трудно, но тут можно даже не пытаться - на фоне этой победы померкнут все.
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
"Порту" - "Краснодар" - 2:3 (первый матч - 1:0)
Голы: Вильена, 3, Шапи, 13, 34, Зе Луиш, 57, Диас, 76
3-й квалификационный раунд
"Порту" - "Краснодар" - 2:3 (первый матч - 1:0)
Голы: Вильена, 3, Шапи, 13, 34, Зе Луиш, 57, Диас, 76
"Краснодар": Сафонов, Рамирес, Спайич, Мартынович, Петров, Вилена, Камболов, Кабелла (Стоцкий, 80), Вандерсон, Берг (Игнатьев, 73), Шапи (Фьолусон, 65).
"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Диас, Накадзима, Марега, Теллес, Корона (Абубакар, 86), Данилу, Саравия (Зе Луиш, 38), Оливейра (Урибе, 49).
Предупреждения: Камболов, 39, Вильена, 45, Марега, 53, Урибе, 61, Стоцкий, 82
Фото: championat.com, twitter.com/UEFAcom_ru