» » "Зенит" в Лейпциге в том же составе, что против "Ростова". Ждем 6:1? Онлайн главного матча среды

"Зенит" в Лейпциге в том же составе, что против "Ростова". Ждем 6:1? Онлайн главного матча среды

После выдающейся победы в чемпионате России команда Семака приехала в Германию, чтобы сыграть один из важнейших матчей этой осени.
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
"Зенит" в Лейпциге в том же составе, что против "Ростова". Ждем 6:1? Онлайн главного матча среды
Лига Чемпионов
3 тур

"РБ Лейпциг" - "Зенит"
Начало матча в 19:55




"РБ Лейпциг": Гулач, Орбан, Упамекано, Мюкиле, Клостерманн, Лаймер, Кампл, Лукмен, Забитцер, Форсберг, Вернер

"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Азмун, Дзюба

19:13. Если питерский клуб пребывает в хорошем настроении, то "Лейпциг" уже около месяца грустит. В 4 последних матчах у немецкой команды 2 ничьи и 2 поражения. Хотя сезон они начали с 6 побед и 1 ничьи. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы "немцы" сегодня не вспомнили вкус успеха.

19:09. Сегодняшний стартовый состав "Зенита" один в один совпадает с тем, что был против "Ростова". Семак не стал делать изменений. После практически безупречной игры в чемпионате это кажется вполне логичным решением.

19:05. Добрый лигочемпионский вечер, друзья! Сможет ли "Зенит" сокрушить "РБ Лейпциг" так же лихо, как "Ростов"? Продолжит ли феерить Дзюба? Давайте следить и узнавать вместе! Мы начинаем расширенную текстовую трансляцию матча "Зенита" в третьем туре группового этапа Лиги Чемпионов.


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