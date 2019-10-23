"Зенит" в Лейпциге в том же составе, что против "Ростова". Ждем 6:1? Онлайн главного матча среды

После выдающейся победы в чемпионате России команда Семака приехала в Германию, чтобы сыграть один из важнейших матчей этой осени.

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"