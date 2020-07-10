"Реал" и "Барселона" могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов

Сегодня, 10 июля состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.
Getty Images
Победитель пары "Реал" / "Манчестер Сити" в 1/4 финала встретится с победителем пары "Лион" - "Ювентус".

В случае, если "Барселона" пройдет "Наполи", а в четвертьфинале обыграет победителя пары "Челси" - "Бавария", то в полуфинале состоится Эль-Класико между "Реалом" и "Барселоной".

Все матчи, начиная с 1/4 финала будут проходить в Лиссабоне.


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Теги: Реал Барселона
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