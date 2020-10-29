Встреча проходила без зрителей, однако немецкий клуб считает, что на игре присутствовали фанаты "Зенита". В сети появилось фото фаната в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour.
Отметим, что Music Hall - известная группировка фанатов "Зенита".
В "Боруссии" заподозрели, что петербургский клуб сделал аккредитации на матч для нескольких болельщиков.
Источник: NRZ
Дортмундская "Боруссия" намерена подать жалобу на "Зенит"
"Боруссия" Дортмунд планирует подать жалобу в УЕФА на "Зенит" по итогам матча второго группового турнира Лиги чемпионов.
Фото: Getty Images
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