"Зенит" - "Лацио". Где смотреть матч онлайн 4 ноября 2020

В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" из Санкт-Петербурга принимает на своем поле римский "Лацио".
Фото: ТАСС
"Зенит" катастрофически стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов - сине-бело-голубые проиграли домашний матч первого тура бельгийскому "Брюгге" со счетом 1:2, а затем были биты в гостях дортмундской "Боруссией" 0:2. Матчи с "Лацио" - последняя возможность петербургского клуба включиться в борьбу в группе. И первый из них, который пройдет сегодня на поле "Газпром Арены", имеет определяющее значение. В последнем матче чемпионата России против "Химок" (2:0) главный тренер питерцев Сергей Семак дал отдохнуть части своих лидеров, но против римлян на поле выйдут все сильнейшие, способные играть по состоянию здоровья.

"Лацио" дома переиграл 3:1 "Боруссию", но увез только 1 очко из Брюгге (ничья 1:1). С 4 очками римский клуб возглавляет турнирную таблицу группы, однако бельгийцы уступают лишь по разнице мячей. "Боруссия" Дортмунд набрала 3 очка и находится на третьем месте.


Где смотреть матч онлайн?

Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Зенит" - "Лацио" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.

Начало игры: 20:55 МСК 04.11.2020

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Зенит Лацио
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

"Сложившаяся ситуация начинает нас серьезно напрягать". Защитник "Тамбова" — о долгах в клубе
Хохлов: Зе Луиш времен выступлений за «Спартак» нравится мне больше Ларссона
Из-за болезни Каррера не смог полететь на матч Лиги Европы с АЕКом
Источник: главный тренер соперника ЦСКА "Динамо" Загреб и 5 игроков заразились COVID-19
"Зенит" - "Лацио". Где смотреть матч онлайн 4 ноября 2020
Хохлов: «Локомотиву» нужно играть в Лиге чемпионов смелее
УЕФА вынес запрет на футбольную деятельность главы пресс-службы "Карабаха", призывавшего убивать армян 1
Гендиректор "Рубина" Сайманов: "Боруссия" не выходила на нас по трансферу Кварацхелии
У соперника ЦСКА по группе Лиги Европы "Вольфсберга" 8 новых положительных тестов на коронавирус 2
Тер Штеген - в заявке "Барселоны" на матч с "Динамо" Киев. Вратарь не выходил на поле после 2:8 от "Баварии"
Игнашевич - лучший тренер октября в ФНЛ по версии лиги 1
Депутат Лебедев: если "Локо" нужны результаты в Лиге чемпионов, пора принимать серьезные решения по Смолову 2
Йевтичу диагностировали перелом носа и сильное сотрясение, была опасность кровоизлияния в мозг 2
Карпин: для меня мотивация тренера - в развитии игроков. Это большее достижение, чем трофей 5
Слуцкий: по версии арбитра, видимо, Йевтича надо было убить для удаления 1
Определился полный состав участников 1/8 финала Кубка России 3
Бисиклета Заболотного в ворота "Ростова" названа лучшим голом РПЛ в октябре 1
Карпин: не напрягся, когда Мамаев уехал со стадиона с Кокориным 1
"Рубин" проиграл "СКА-Хабаровску" и вылетел из Кубка России 1
Вендел: "Спартак" - главный соперник "Зенита"? Спасибо, буду иметь в виду! 16
Миранчука не выпускают даже на минуту при 0:5. Все плохо или так в «Аталанте» и должно быть? 4
Влашич - лучший игрок РПЛ в октябре 1
Марадона успешно перенес операцию после кровоизлияния в мозг
Последний шанс для «Зенита» и новый урок для «Краснодара» 4
Полузащитник "Рубина" Йевтич потерял сознание во время матча со "СКА-Хабаровском"
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре
"У "Локо" нет поставленной игры? Издеваетесь?!" Быстров - о матче с "Атлетико" 2
ЦСКА вылетел на матч с "Фейеноордом" (фото) 3
Глушаков: уровень российского футбола упал после чемпионата мира 10
Вендел: Айртон — мой большой друг. Восхищаюсь его игрой 1
Все новости
-