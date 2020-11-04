"Зенит" катастрофически стартовал в этом розыгрыше Лиги чемпионов - сине-бело-голубые проиграли домашний матч первого тура бельгийскому "Брюгге" со счетом 1:2, а затем были биты в гостях дортмундской "Боруссией" 0:2. Матчи с "Лацио" - последняя возможность петербургского клуба включиться в борьбу в группе. И первый из них, который пройдет сегодня на поле "Газпром Арены", имеет определяющее значение. В последнем матче чемпионата России против "Химок" (2:0) главный тренер питерцев Сергей Семак дал отдохнуть части своих лидеров, но против римлян на поле выйдут все сильнейшие, способные играть по состоянию здоровья.
"Лацио" дома переиграл 3:1 "Боруссию", но увез только 1 очко из Брюгге (ничья 1:1). С 4 очками римский клуб возглавляет турнирную таблицу группы, однако бельгийцы уступают лишь по разнице мячей. "Боруссия" Дортмунд набрала 3 очка и находится на третьем месте.
Где смотреть матч онлайн?
Встречу покажет телеканал "Матч ТВ" - просмотр матча "Зенит" - "Лацио" онлайн возможен на сайте канала. Rusfootball.info будет вести текстовую трансляцию встречи.
Начало игры: 20:55 МСК 04.11.2020
"Зенит" - "Лацио". Где смотреть матч онлайн 4 ноября 2020
В матче 3 тура группового этапа Лиги чемпионов "Зенит" из Санкт-Петербурга принимает на своем поле римский "Лацио".
Фото: ТАСС
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