"Зенит" вышел атаковать, прессинговать. То, чего не было в Дортмунде, было в этот раз. Но Лига чемпионов не прощает детских ошибок. Забивай второй гол — и борись дальше.
Ловрен поскользнулся? Просто он нашёл проездной в Лигу Европы и начал его поднимать", - цитирует Быстрова "Матч ТВ".
"Зенит" по итогам 3-х туров занимает 4-ю строчку в группе F Лиги чемпионов. Лидером квартета является дортмундская "Боруссия" (6 очков), на 2-м месте расположился римский "Лацио" (5 очков), а "Брюгге" занимает 3-ю строчку (4 очка).
Напомним, что 24 ноября пройдет матч 4-го тура группового этапа ЛЧ "Лацио" - "Зенит".
Быстров: Ловрен поскользнулся? Просто он нашел проездной в Лигу Европы
Экс-игрок "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал ничейный результат команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Лацио" (1:1).
Фото: ФК "Зенит"
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