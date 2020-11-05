Быстров - Кайо: сколько можно привозить?

Экс-игрок "Краснодара" Владимир Быстров поделился впечатлением от игры команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (2:3).

Фото: ФК "Краснодар"