"Где характер? Единственный положительный момент – огромный опыт для молодых ребят из "Краснодара", которые будут прибавлять и поймут, что в ЛЧ нельзя расслабляться.
У "Севильи" хорошая скамейка, а "Краснодару" некого было выпустить на замену. Должны быть дядьки, которые могут рявкнуть на Кайо! Сколько можно привозить?", - приводит слова Быстрова "Матч ТВ".
Напомним, что "Краснодар" упустил победу в матче с "Севильей", имея преимущество в два мяча. Также весь второй тайм российский клуб играл в большинстве. Второй мяч "Севильи" был забит после грубой ошибки защитника "быков" Кайо.
"Краснодар" после 3-х туров занимает 3-е место в группе Е Лиги чемпионов. Также 1 балл имеет в своем активе "Ренн", но у "быков" лучше разница забитых и пропущенных мячей.
Быстров - Кайо: сколько можно привозить?
Экс-игрок "Краснодара" Владимир Быстров поделился впечатлением от игры команды в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Севильей" (2:3).
Фото: ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!