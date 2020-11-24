"Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА совместными усилиями устанавливают новый антирекорд по самой поздней победе российского клуба в матчах групповых турниров еврокубков. После 14 сыгранных в группах евросезона-2020/21 встреч на счету отечественных команд нет ни одной победы - 6 ничьих и 8 поражений.
Это худший результат в истории российских клубов. Прежний антирекорд равнялся 8 матчам в группах еврокубков без побед и был установлен в сезоне 2002/03, когда выступавшие в группах Лиги чемпионов "Локомотив" и "Спартак" смогли добыть первую победу только в пятом туре - в девятой по счету календарной встрече команд РФПЛ.
В четвертом туре группового турнира Лиги чемпионов 24 ноября "Краснодар" уступил дома "Севилье" 1:2, в то время как "Зенит" в Риме проиграл "Лацио" 1:3. 25 ноября московский "Локомотив" в матче Лиги чемпионов встретится на выезде с мадридским "Атлетико", днем позже ЦСКА в рамках четвертого тура группы Лиги Европы принимает на своем поле роттердамский "Фейеноорд".
Последняя победа российского клуба в еврокубках состоялась 30 сентября 2020 года, когда "Краснодар" победил в гостях греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:1.
Российские клубы продлили безвыигрышную серию в еврокубках до 14 матчей
Национальный антирекорд беспобедной серии российских клубов с момента старта групповых турниров еврокубков вырос до отметки 14 матчей после поражений "Краснодара" от "Севильи" (1:2) и "Зенита" от "Лацио" (1:3).
Фото: AFP
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