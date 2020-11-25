Безвыигрышная серия российских клубов в еврокубках составляет уже 15 матчей

Национальный антирекорд беспобедной серии российских клубов с момента старта групповых турниров еврокубков вырос до отметки 15 матчей после ничьей "Локомотива" в гостевой встрече 4 тура Лиги чемпионов с "Атлетико" (0:0).
Фото: Reuters
"Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА совместными усилиями устанавливают новый антирекорд по самой поздней победе российского клуба в матчах групповых турниров еврокубков. После 15 сыгранных в группах евросезона-2020/21 встреч на счету отечественных команд нет ни одной победы - 7 ничьих и 8 поражений.

Это худший результат в истории российских клубов. Прежний антирекорд равнялся 8 матчам в группах еврокубков без побед и был установлен в сезоне 2002/03, когда выступавшие в группах Лиги чемпионов "Локомотив" и "Спартак" смогли добыть первую победу только в пятом туре - в девятой по счету календарной встрече команд РФПЛ.

В 4 туре группового турнира Лиги чемпионов 25 ноября московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с мадридским "Атлетико" (0:0). 26 ноября ЦСКА в рамках 4 тура группы Лиги Европы принимает на своем поле роттердамский "Фейеноорд".

Последняя победа российского клуба в еврокубках состоялась 30 сентября 2020 года, когда "Краснодар" победил в гостях греческий ПАОК в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов со счетом 2:1.

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Теги: Локомотив Зенит Краснодар ЦСКА
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