Семин отметил, что "Челси" и "Ман Сити" выдали высококлассный матч. По его словам, лондонцам сопутствовала удача в этой игре. Также Семин заявил, что защитник "Ман Сити" Александр Зинченко, ранее выступавший за "Уфу", ошибся в эпизоде с пропущенным "горожанами" голом. При этом в целом Зинченко хорошо провел решающий матч Лиги чемпионов, отметил бывший тренер "Локомотива".
"Игра высочайшего уровня, очень мощный матч. Жаль, не удалось увидеть это вживую. Играли две команды, хорошо знающие друг друга, поэтому был такой напряженный и сложный матч в плане тактики. Можно сказать, удача вчера была на стороне "Челси". Тренерская ли победа Тухеля? В первую очередь, это общая победа: футболистов, тренера и всего клуба. Матч был абсолютно равный — кому-то больше повезло, а кому-то меньше.
В пропущенном голе есть ошибка со стороны Зинченко, хотя он хорошо играл весь матч. Саша не лучшим образом подстраховал левого центрального защитника в момент передачи на Хаверца. А в таких матчах малейшая ошибка играет катастрофическую роль", - сказал Семин.
Отметим, что, обыграв "Манчестер Сити", "Челси" во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов.
Источник: Sport24
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Семин: в эпизоде с голом "Челси" в финале Лиги чемпионов есть ошибка Зинченко, хотя в целом он хорошо играл
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу "Челси" над "Манчестер Сити" в финале Лиги чемпионов (1:0).
Фото: Getty Images
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