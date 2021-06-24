Губерниев - об отмене правила выездного гола: не согласен с этим решением. Теперь игроки будут больше думать об обороне

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев высказался о решении УЕФА отменить правило выездного гола.
Фото: РИА Новости
Губерниев заявил, что не поддерживает решение УЕФА. По его словам, теперь игроки будут больше думать о защите, и это негативно повлияет на зрелищность матчей.

"Теперь футболисты будут больше думать об обороне. Это повлияет на зрелищность матча. На мой взгляд, все было идеально. Складывается ощущение, что футболом руководят не спортсмены. Не знаю, зачем это нужно. С выездным голом всегда было интересно и драматично. Это все шло с истоков. Я не согласен с таким решением", - сказал Губерниев.

Напомним, ранее УЕФА объявил об отмене правила выездного гола во всех клубных турнирах под эгидой организации. Правило не будет действовать с сезона-2021/22.

Источник: Спорт-Экспресс

Официально: УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках

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Теги: Губерниев
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