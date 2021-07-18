Напомним, по итогам жеребьевки "Спартаку" досталась в соперники "Бенфика", которую ранее тренировал нынешний наставник московской команды Руй Витория.
По словам Заремы, она рада, что соперником "Спартака" не стал "Монако". Также она заявила, что Витория должен знать сильные и слабые стороны "Бенфики". По ее мнению, тренеру "Спартака" проще всего готовиться к противостоянию с "Бенфикой".
"Я очень рада, что не "Монако". Думаю, Руй Витория знает все сильные и слабые стороны противника, качества наших игроков, знает, за счет чего они могут пройти этого соперника. Тренеру проще всего готовиться к "Бенфике", - сказала Салихова.
Источник: Чемпионат
"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов
Зарема: очень рада, что "Спартаку" не достался "Монако". Витории проще всего готовиться к "Бенфике"
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала результаты жеребьевки третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Фото: Soccer.ru
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