Напомним, что по итогам жеребьевки третьего квалификационного этапа Лиги чемпионов "Спартак" получил в соперники "Бенфику". Первый матч москвичи проведут дома, встреча пройдет 3 или 4 августа. Ответная игра состоится 10 августа.
Широков заявил, что "Спартаку" достался сложный соперник. Вместе с тем у "красно-белых" будут хорошие шансы пройти "Бенфику", если они продолжат прогрессировать, добавил Широков.
"Из всех возможных вариантов "Спартаку" достался один из худших. "Монако" и "Бенфика" – худшие, и вот один из них нам достался. "Спартак" оставил хорошее впечатление на предсезонном турнире, если будут продолжать прогрессировать – шансы пройти "Бенфику" хорошие", - сказал Широков.
Источник: Чемпионат
Витория - о "Бенфике": жеребьевка выбрала нам сложнейшего соперника из возможных
Широков: стоит ли "Зениту" бояться этот "Спартак"? Все зависит от "Зенита", им нужно отталкиваться от своей игры
Широков: у "Спартака" хорошие шансы пройти "Бенфику", если команда продолжит прогрессировать
Экс-игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о грядущем противостоянии "Спартака" с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Динамо" Москва
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!