По словам Широкова, пока рано говорить о шансах "Спартака" на чемпионство. Также бывший игрок сборной России отметил, что в борьбе за титул все зависит от "Зенита".
"Стоит ли "Зениту" бояться этот "Спартак"? А что им бояться-то? Еще играть не начали. Все зависит от "Зенита". Им нужно отталкиваться от своей игры. Они также показали хорошую игру в Суперкубке. Но там, конечно, "Локомотив" никакой был. Пока не сыграют 10-15 туров говорить вообще ни о чем не нужно", - сказал Широков.
Напомним, что "Спартак" накануне обыграл "Химки" со счетом 5:1 и стал победителем предсезонного турнира Кубок Париматч Премьер. До этого "Зенит" стал обладателем Суперкубка России, обыграв "Локомотив" со счетом 3:0.
Источник: Sport24
Широков: у "Спартака" хорошие шансы пройти "Бенфику", если команда продолжит прогрессировать
Павлюченко оценил шансы "Спартака" в противостоянии с "Бенфикой"
Широков: стоит ли "Зениту" бояться этот "Спартак"? Все зависит от "Зенита", им нужно отталкиваться от своей игры
Бывший игрок сборной России Роман Широков высказался о шансах "Спартака" составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионский титул в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!