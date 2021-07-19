Напомним, что "Бенфика" досталась в соперники "Спартаку" по результатам жеребьевки третьего раунда квалификации ЛЧ. Первый матч команды проведут на поле "Спартака" 3 или 4 августа. Ответная встреча состоится 10 августа в Лиссабоне.
Семин затруднился сказать, пройдет ли "Спартак" "Бенфику". При этом он отметил, что нынешний наставник "красно-белых" Руй Витория хорошо знаком с "Бенфикой", поскольку раньше тренировал эту команду.
"Не могу сказать, пройдет ли "Спартак" дальше. В Лиге чемпионов всегда сложно предугадать шансы. Могу сказать только, что тренер "Спартака" Руй Витория отлично знает португальский футбол, философию. "Бенфика" — его бывшая команда. Так что в этом плане это большой плюс", - заявил Семин.
Источник: Sport24
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Семин прокомментировал предстоящую встречу "Спартака" с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов
Экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о грядущей встрече "Спартака" с "Бенфикой" в квалификации Лиги чемпионов.
Фото: Sport24
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