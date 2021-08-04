— В чемпионате России "Спартак" часто накрывает соперника прессингом и за счет этого получает преимущество, больше владеет мячом. Португальцам этот прессинг оказался не страшен. В ответном матче остается рассчитывать на то, что опытные игроки помогут команде проявить морально-волевые качества, — рассказал Бубнов Sportbox.
Московский "Спартак" проиграл португальской "Бенфике" в игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2). Ответный поединок пройдет в Лиссабоне 10 августа.
В чемпионате России подопечные Руя Витории до встречи с "Бенфикой" сыграют против "Нижнего Новгорода".
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Бубнов: "Бенфике" оказался не страшен прессинг "Спартака"
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал поражение "Спартака" от "Бенфики" в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов (0:2).
Фото: Sportbox
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