Напомним, первая игра, которая прошла 4 августа в Москве, завершилась победой португальской команды со счетом 2:0.
"Для нас важна игра не только со спортивной точки зрения. Наконец-то мы сможем сыграть при своих болельщиках. "Спартаку" нечего терять, он будет играть на победу. Как "Спартаку" победить? Думать как мы", - цитирует Жезуша Р-Спорт
Ответный матч 3-го раунда отбора Лиги чемпионов "Бенфика" - "Спартак" состоится завтра, 10 августа, в Лиссабоне на "Эштадиу ду Бенфика". Начало - в 22:00 мск. Победитель выйдет в раунд плей-офф квалификации, где встретится с сильнейшим из пары ПСВ - "Мидтьюлланд" проигравший - сразу попадет в групповой этап Лиги Европы.
"Спартак" в матче 3-го тура РПЛ уступил на своем поле "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2. Подопечные Витории занимают 11-е место в таблице, имея в активе 3 очка.
Наставник "Бенфики": "Спартаку" нечего терять, он будет играть на победу
Главный тренер "Бенфики" Жорже Жезуш поделился ожиданиями от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака".
Фото: "Getty Images"
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