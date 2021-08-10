В первом матче в Москве, который прошел 4 августа, лиссабонский клуб обыграл "красно-белых" со счетом 2:0. Таким образом, "Спартак" завершил выступление в Лиге чемпионов и теперь сыграет в групповом этапе Лиги Европы.
"Сегодняшнюю игру пусть комментирует беглый спортивный директор [Попов]. А я могу поздравить "Шахтер" — буду болеть за них в матче против "Монако". За Палкина и Де Дзерби.
Попов забраковал Де Дзерби, якобы он ничего не достиг, и футбол "Сассуоло" ужасен. Поэтому я от души поддерживаю этого тренера", - приводит слова Салиховой Sport24.
Голы в ответном матче в составе "Бенфики" забили Жоау Мариу и Роман Яремчук.
Донецкий "Шахтер" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей бельгийский "Генк" (2:1, 2:1). Украинскую команду с этого сезоне тренирует Роберто Де Дзерби. На этой стадии турнира "горняки" сыграют против "Монако", который прошел пражскую "Спарту" (2:0, 3:1). В ответном матче один из голов в составе монегасков забил российский полузащитник Александр Головин.
Салихова - о поражении "Спартака": сегодняшнюю игру пусть комментирует беглый спортивный директор
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на выездное поражение команды от "Бенфики" (0:2) в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
Фото: Youtube-канал Ксении Собчак
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