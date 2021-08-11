Джикия отметил, что "Бенфика" сильнее "Спартака", и это отражается в результате противостояния с португальской командой.
"Оцениваю игру как неудачную, так как мы проиграли и не смогли пройти дальше. Что касается "Бенфики", это хорошая крепкая команда, стабильно играющая в еврокубках и у себя в чемпионате, с хорошими опытными футболистами. На сегодняшний день они сильнее нас, результат говорит сам за себя", - сказал Джикия.
Отметим, что, уступив "Бенфике" со счетом 0:4 по сумме двух встреч, "Спартак" прекратил выступления в Лиге чемпионов. Москвичи выбыли в Лигу Европы, они сыграют на групповой стадии турнира.
Источник: Спорт-Экспресс
Джикия прокомментировал неудачное начало сезона для "Спартака"
Джикия: на сегодня "Бенфика" сильнее нас, результат говорит сам за себя
Капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал поражение от "Бенфики" в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов (0:2).
Фото: "Спартак"
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