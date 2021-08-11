Матчи Скрыть

Сделать ставку

Суперкубок УЕФА

Новости
Челси
22:00
ВильярреалНе начат

Джикия прокомментировал неудачное начало сезона для "Спартака"

Защитник "Спартака" Георгий Джикия высказался о неудачном старте сезона в исполнении "красно-белых".
Фото: "Спартак"
"В этом сезоне прошло только три тура, поэтому ситуацию в команде не стоит нагнетать. На сегодняшний день есть понимание, что нужно делать, и со следующей игры мы все вместе начнем менять ситуацию", - сказал Джикия.

Напомним, что накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив "Бенфике" в ответном матче третьего отборочного раунда (0:2). В первом матче москвичи проиграли с таким же счетом.

В трех стартовых турах РПЛ "Спартак" дважды проиграл и одержал одну победу. На данный момент команда занимает 11-е место в таблице чемпионата.

Источник: Спорт-Экспресс

Джикия: на сегодня "Бенфика" сильнее нас, результат говорит сам за себя

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Джикия Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Семак: "Локомотив" - один из наших главных конкурентов
Португальский комментатор - о "Спартаке": "Бенфика" играла со слабой командой, у нас она была бы в середине таблицы 2
Слуцкий рассказал о соглашении, достигнутом "Рубином" с руководством "Ак Барс Арены"
Малком провел первую тренировку с "Зенитом" после Олимпийских игр
Кафанов рассказал о результатах разговора с Акинфеевым о возвращении в сборную России 7
Месси: мне было непросто уходить после стольких лет в "Барселоне". Моя цель - выиграть Лигу чемпионов с "ПСЖ" 1
Джикия: после вылета из Лиги чемпионов можно сконцентрироваться на чемпионате 27
Деменко: "Спартак" неплохо смотрелся на выезде, старался что-то изменить 1 эксклюзив
Кавазашвили - о "Спартаке": надоело наблюдать за командой, которая не имеет перспектив 1 эксклюзив
Червиченко - о матче "Спартака" с "Бенфикой": проехались туристами, посмотрели Лиссабон. Никто особо не напрягался эксклюзив
Кавазашвили: в некоторых моментах "Бенфика" откровенно издевалась над "Спартаком" эксклюзив
Джикия: на сегодня "Бенфика" сильнее нас, результат говорит сам за себя 1
Джикия прокомментировал неудачное начало сезона для "Спартака" 3
СМИ: Мбаппе хочет уйти из "ПСЖ" в августе 1
"Верим товарищу". "Уфа" показала, как Стукалов проводит тимбилдинг в команде
Заболотный: я скоро вернусь. Спасибо за поддержку 5
"Бенфика" переименовала твиттер-аккаунт клуба в честь украинца Романа Яремчука 1
Радимов: если бы не пандемия, Месси никогда бы не ушел из "Барселоны"
Сборная России проведет матч отбора на ЧМ-2022 с Мальтой на стадионе "Спартака" 4
Бубнов: противостояние "Спартака" и "Бенфики" вновь указало, где по уровню в Европе находится наш футбол 5
Канчельскис: Месси прошел пик карьеры. А в чемпионате Франции защитники действуют гораздо жестче, чем в Испании
Зарема: возвращение в "Спартак"? Не в эту кампанию, они безнадежны 35
Витория: в "Спартаке" непростая ситуация, связанная с должностью спортивного директора 11
Головин оформил победный гол «Монако» и покинул поле с травмой. Он забил в этой ЛЧ больше, чем весь «Спартак» 4
"Локомотив" сделал предложение по трансферу игрока олимпийской сборной Франции
Головин высказался о переходе Месси в "ПСЖ"
Тренер "Бенфики" Жезуш: я уверен, что Витория отлично поработает в России 5
Тарханов: шансов у "Спартака" в матче с "Бенфикой" практически не было 2 эксклюзив
Витория: не могу говорить публично, что мне нужен тот или иной игрок. Но усиления "Спартаку" нужны 18
Черданцев прокомментировал назначение Шалимова главным тренером "Урала" 3
Все новости
-