Джикия прокомментировал неудачное начало сезона для "Спартака"

"В этом сезоне прошло только три тура, поэтому ситуацию в команде не стоит нагнетать. На сегодняшний день есть понимание, что нужно делать, и со следующей игры мы все вместе начнем менять ситуацию", - сказал Джикия.
Напомним, что накануне "Спартак" выбыл из розыгрыша Лиги чемпионов, уступив "Бенфике" в ответном матче третьего отборочного раунда (0:2). В первом матче москвичи проиграли с таким же счетом.
В трех стартовых турах РПЛ "Спартак" дважды проиграл и одержал одну победу. На данный момент команда занимает 11-е место в таблице чемпионата.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: "Спартак"
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