Шмурнов: еврокубки без правила выездного гола превратились в настоящее убожество

Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов поделился мнением об отмене правила выездного гола в еврокубковых матчах.

Фото: инстаграм Александра Шмурнова

"Какое же убожество – еврокубковые двухраундовые противостояния без правила выездного гола.Концовки ответных матчей, которые дарили самые восхитительные сюжеты, превращаются в банальное унылое говно", – написал Шмурнов в своём телеграм-канале.Правило, вызвавшее разочарование комментатора, вступило в силу с начала текущего еврокубкового сезона. Теперь стоимость гостевого гола приравнивается к домашнему и не влияет на ситуацию в случае равенства забитых мячей.Ранее Леонид Слуцкий высказался о нововведении положительно, назвав действующее прежде правило атавизмом.