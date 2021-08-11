"Какое же убожество – еврокубковые двухраундовые противостояния без правила выездного гола.
Концовки ответных матчей, которые дарили самые восхитительные сюжеты, превращаются в банальное унылое говно", – написал Шмурнов в своём телеграм-канале.
Правило, вызвавшее разочарование комментатора, вступило в силу с начала текущего еврокубкового сезона. Теперь стоимость гостевого гола приравнивается к домашнему и не влияет на ситуацию в случае равенства забитых мячей.
Ранее Леонид Слуцкий высказался о нововведении положительно, назвав действующее прежде правило атавизмом.
Слуцкий: рад, что отменили несправедливое правило выездного гола. Оно было атавизмом
Шмурнов: еврокубки без правила выездного гола превратились в настоящее убожество
Комментатор "Матч ТВ" Александр Шмурнов поделился мнением об отмене правила выездного гола в еврокубковых матчах.
Фото: инстаграм Александра Шмурнова
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