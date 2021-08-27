— В том году была группа намного легче, и они неудачно выступили. Сейчас группа сложнее, и если они выйдут из нее, то будут героями, а если не выйдут, то, думаю, никто камень в их огород не бросит, — рассказал Колыванов в интервью "Газета.Ru"
Соперниками "Зенита" по групповому этапу Лиги чемпионов стали английский "Челси", итальянский "Ювентус" и шведский "Мальме".
В прошлом розыгрыше турнира подопечные Сергея Семака сыграли против "Боруссии Дортмунд", "Брюгге" и "Лацио", заняв последнее место в группе.
"Спасибо за евросезон". "Зенит" сыграет в группе ЛЧ против "Челси", "Ювентуса" и "Мальме"
Колыванов: если игроки "Зенита" выйдут из группы Лиги чемпионов, они будут героями
Российский специалист Игорь Колыванов высказался о жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов для "Зенита".
Фото: Getty Images
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