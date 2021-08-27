Зырянов — о группе "Зенита" в ЛЧ: "Челси" трофей не нужен, надеюсь, они не будут играть в полную силу

— Надеюсь, "Челси" не будет играть в полную силу. Они уже выиграли этот трофей — он им сейчас уже не нужен. И удача в матчах с ними будет на нашей стороне, — цитирует Зырянова "Матч ТВ".
Лондонский "Челси" — действующий обладатель трофея Лиги чемпионов. Помимо англичан, "Зенит" сыграет на групповом этапе с "Ювентусом" и "Мальме".
43-летний Зырянов выступал за первую команду "Зенита" с 2007 по 2014 год, проведя за это время 286 матчей, в которых полузащитник отличился 39 раз и 45 раз ассистировал партнерам.
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Бывший полузащитник "Зенита" Константин Зырянов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"
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