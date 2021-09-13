"Можете считать меня сумасшедшим, но в матче будет ничья 1:1. Забьет Лукаку. Один в свои, другой в ворота "Зенита". Счет может быть и 2:2, тогда Лукаку забьет четыре, дубль в чужие ворота и дубль в свои", - сказал Радимов.
Отметим, что матч "Челси" - "Зенит" пройдет завтра, 14 сентября, в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22.00 по московскому времени.
Источник: Metaratings
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Радимов: "Зенит" и "Челси" сыграют со счетом 1:1. Лукаку забьет один в свои, другой - в ворота "Зенита"
Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов, ныне тренирующий "Зенит-2", поделился мнением о предстоящем матче петербургской команды с "Челси" в групповом раунде Лиги чемпионов.
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