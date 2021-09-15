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Петржела: шансов на плей-офф Лиги чемпионов для "Зенита" я не вижу

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением о перспективах команды в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: "Зенит"
Напомним, что накануне "Зенит" уступил "Челси" в матче первого тура группового раунда ЛЧ (0:1).

Петржела заявил, что не видит шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов для "Зенита". По его мнению, "Зенит" будет бороться с "Мальме" за третье место в группе, а "Ювентус" и "Челси" выйдут в плей-офф из этого квартета.

"Как оцениваю шансы "Зенита"? Можно выйти с третьего места в Лигу Европы. Шансов на плей-офф Лиги чемпионов я не вижу. Можно сказать, что "Мальме" и "Зенит" будут бороться за третье место в группе", - сказал Петржела.

Источник: ТАСС

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Теги: Петржела Зенит
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