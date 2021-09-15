Малафеев поделился мнением о перспективах "Зенита" в Лиге чемпионов

Напомним, что накануне "Зенит" стартовал в Лиге чемпионов с выездного поражения от "Челси" (0:1).
Малафеев ответил на вопрос, на какой результат петербуржцы могут претендовать в рамках групповой стадии Лиги чемпионов. По его словам, для выхода в плей-офф "Зениту" потребуется максимальная самоотдача в каждой игре.
"Трудно сказать, впереди еще матч с тем же "Челси", но уже в Петербурге. К тому же поединки против "Ювентуса" и шведской команды "Мальме". Если "Ювентус" - не менее мощный клуб, чем "Челси", то "Мальме" - это цепкая шведская команда, которая не будет легкой прогулкой для нас. Только полная самоотдача в каждом матче позволит надеяться на положительный результат и в потенциале на выход из группы", - сказал Малафеев.
Источник: Спорт-Экспресс
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Фото: инстаграм Вячеслава Малафеева