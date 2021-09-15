Напомним, что ранее "Зенит" проиграл "Челси" на выезде с минимальным счетом в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. В дальнейшем петербуржцы также сыграют на групповой стадии ЛЧ с "Ювентусом" и "Мальме".
Талалаев отметил, что уход форварда Криштиану Роналду из "Ювентуса" увеличил шансы "Зенита" на успешный исход противостояния с туринцами.
"Можно ли назвать уход Роналду из "Ювентуса" шансом для "Зенита"? "Зениту" для успешного выступления понадобится большое везение. Группа в любом случае очень сложная. Но уход Роналду несколько процентов в пользу успеха "Зенита" добавил", - сказал Талалаев.
Источник: Советский спорт
Талалаев: уход Роналду из "Ювентуса" добавил несколько процентов в пользу успеха "Зенита"
Главный тренер "Ахмата" Андрей Талалаев поделился мнением о предстоящем противостоянии "Зенита" с "Ювентусом" в Лиге чемпионов.
Фото: РИА Новости