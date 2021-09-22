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Специя
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Салернитана
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ВеронаНе начат
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Милан
21:45
ВенецияНе начат
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Кальяри
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Монако
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Презентован логотип финала Лиги чемпионов в Петербурге

Организаторы финала Лиги чемпионов сезона-2021/22 презентовали логотип решающего матча турнира.
Фото: ТАСС
Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая 2022 года. Презентация логотипа состоялась на "Газпром Арене", которая примет решающий матч турнира.

Напомним, что Санкт-Петербург получил право на проведение финала ЛЧ в 2019 году. Изначально планировалось, что российский город примет решающий матч главного еврокубка в сезоне-2020/21, но вследствие пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 были проведены в формате "Финала восьми", и это привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

Источник: ТАСС


Теги: Газпром Арена
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