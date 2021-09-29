Напомним, что накануне "Зенит" победил дома "Мальме" со счетом 4:0 в поединке второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Семин заявил, что петербургская команда действовала очень солидно в этой встрече. В игре были видны интересные задумки наставника петербуржцев Сергея Семака, отметил Семин.
"Наконец-то россиян порадовал клуб в еврокубках. "Зенит" показал очень солидную игру, матч смотрелся по-настоящему еврокубковым. Увидел интересные задумки Семака на этот матч, это не может не радовать", - сказал Семин.
Источник: Sport24
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Семин прокомментировал победу "Зенита" над "Мальме"
Бывший главный тренер "Ростова" Юрий Семин оценил игру "Зенита" в матче Лиги чемпионов с "Мальме".
Фото: "Ростов"