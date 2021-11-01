"Завтра будут недоступны Кин, Де Шильо и Рэмси. Другие, в том числе Кьеза и де Лигт, в норме. Но я еще не решил, кто сыграет завтра", - сказал Аллегри.
Отметим, что завтра, 2 ноября, "Зенит" сыграет на выезде с "Ювентусом" в матче четвертого тура групповой стадии Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23.00 по московскому времени.
"Зенит", набрав три очка, пребывает на третьем месте в турнирной таблице группы H. "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу с девятью очками в активе.
Источник: Чемпионат
Аллегри сообщил, кто из футболистов "Ювентуса" не сыграет с "Зенитом"
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал, кто из игроков его команды не сможет сыграть в матче с "Зенитом".
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