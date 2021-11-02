Напомним, что "Зенит" уступил "Юве" на своем поле в матче третьего тура групповой стадии Лиги чемпионов (0:1).
Рибалта отметил, что петербургская команда играла с соперником на равных. По его мнению, справедливым результатом поединка была бы ничья.
"Была очень равная игра. И справедливым результатом была бы ничья. Но такие команды, как "Юве", обладающие таким подбором классных футболистов, могут забить в любой момент. Они и сделали это на последних минутах матча", - сказал Рибалта.
Отметим, что сегодня, 2 ноября, "Ювентус" примет "Зенит" в матче четвертого тура группового этапа ЛЧ. Игра начнется в 23.00 мск.
Источник: Sport24
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Рибалта: "Зенит" на равных играл с "Ювентусом" в первом матче. Справедливым результатом была бы ничья
Бывший спортивный директор "Зенита" Хавьер Рибалта поделился мнением о первом матче между "Зенитом" и "Ювентусом" в групповом раунде Лиги чемпионов.
Фото: РИА Новости