— Не считаю, что причина неудач заключается в главном тренере. Семака не надо увольнять, он хорошо справляется. Нам просто далеко до "Ювентуса" и "Челси", — рассказал Валуев в интервью Sport24.
Петербуржский "Зенит" проиграл "Ювентусу" (2:4) в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда Сергея Семака, набрав три очка, занимает в своей группе предпоследнюю строчку.
45-летний Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. При нем команда трижды подряд выиграла чемпионат России, а также становилась обладателем Кубка и Суперкубка России (2).
В нынешнем розыгрыше РПЛ "Зенит" с 29 очками возглавляет турнирную таблицу после 13 туров.
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Валуев: Семака не надо увольнять, он хорошо справляется в "Зените"
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал неудачное выступление "Зенита" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Зенит"