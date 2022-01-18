УЕФА определил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге

УЕФА определился с ценой билетов на финал Лиги чемпионов нынешнего сезона, который состоится в Санкт-Петербурге.

Фото: "Матч ТВ"





Если болельщик захочет купить билет в зону хоспиталити с включенными в стоимость напитками и едой, ему нужно будет заплатить 1390 евро (около 120 тысяч рублей).



Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.



Источник: Согласно данным источника, билеты первой категории будут продаваться за 690 евро (примерно 60 тысяч рублей). Билеты второй категории будут стоить 490 евро (около 43 тысяч рублей), третьей - 90 евро (почти восемь тысяч рублей).Если болельщик захочет купить билет в зону хоспиталити с включенными в стоимость напитками и едой, ему нужно будет заплатить 1390 евро (около 120 тысяч рублей).Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге состоится 28 мая 2022 года.Источник: Матч ТВ