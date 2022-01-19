Ранее СМИ сообщили, что билеты первой категории будут продаваться за 690 евро (примерно 60 тысяч рублей). Билеты второй категории будут стоить 490 евро (около 43 тысяч рублей), третьей - 90 евро (почти восемь тысяч рублей).
"На финал Лиги чемпионов билеты всегда были дорогие. Всегда в такую цену покупали билеты. Что касается меня, то я обязательно поеду. Соберу все деньги, но поеду на футбол. Думаю, что на этот праздник будет полный стадион", - сказал Семин.
Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что "Зенит" не сыграет в плей-офф ЛЧ, петербургский клуб еврокубковую весну проведет в Лиге Европы, начиная с раунда стыковых матчей. Раунд плей-офф Лиги чемпионов начнется 15 февраля.
Источник: Матч ТВ
"Сумасшедшие деньги, россияне не готовы столько платить". Боярский - о цене билетов на финал ЛЧ в Петербурге
Семин - о финале ЛЧ в Петербурге: обязательно поеду, соберу все деньги. Думаю, будет полный стадион
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин считает, что стадион в Санкт-Петербурге во время финала Лиги чемпионов будет заполнен под завязку, несмотря на высокие цены на билеты.
Фото: ТАСС