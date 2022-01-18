Ранее СМИ сообщили, что билеты первой категории будут продаваться за 690 евро (примерно 60 тысяч рублей). Билеты второй категории будут стоить 490 евро (около 43 тысяч рублей), третьей - 90 евро (почти восемь тысяч рублей).
"Один раз сходить - куда ни шло, но это, конечно, сумасшедшие цены. Россияне не готовы платить такие деньги. Пошел бы я за 8 тысяч на места за воротами? Нет, не пошел бы. Просто так идти на стадион и получать удовольствие - слишком дорогое удовольствие. Кто должен сыграть в финале, чтобы отдать такие деньги? Российская команда", - цитирует Боярского "Матч ТВ".
Напомним финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 пройдет в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене" 28 мая 2022 года. Отметим, что "Зенит" не сыграет в плей-офф ЛЧ, петербургский клуб еврокубковую весну проведет в Лиге Европы, начиная с раунда стыковых матчей. Раунд плей-офф Лиги чемпионов начнется 15 февраля.
Накануне стало известно, что Россия может подать заявку на проведение чемпионата Европы в 2032 году.
УЕФА определил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге
"Сумасшедшие деньги, россияне не готовы столько платить". Боярский - о цене билетов на финал ЛЧ в Петербурге
Народный артист РСФСР и болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказался о цене билетов на финал Лиги чемпионов сезона-2021/22, который пройдет в Санкт-Петербурге.
Фото: ТАСС