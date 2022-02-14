Ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА может перенести финальный матч Лиги чемпионов из Петербурга в случае "вторжения России" на Украину.
В УЕФА заявили, что организация не планирует менять место проведения матча.
"Мы все время и внимательно следим за ситуацией. На данный момент УЕФА не планирует менять место проведения финала", - заявил представитель организации.
Отметим, что финал Лиги чемпионов должен пройти на "Газпром Арене". Игра запланирована на 28 мая.
Источник: Матч ТВ
СМИ: УЕФА может перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
В УЕФА заявили, что не планируют переносить финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга
УЕФА не намерен переносить финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга.
Фото: "Зенит"