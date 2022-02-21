Сорокин прокомментировал сообщения о возможном переносе финала Лиги чемпионов из Петербурга

Гендиректор оргкомитета финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин прокомментировал информацию о возможном переносе матча в другой город.

Фото: РИА Новости





Сорокин отметил, что УЕФА не обсуждал с оргкомитетом финала Лиги чемпионов тему переноса матча. По его словам, подготовка к игре продолжается в плановом режиме.



"В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже "отнимали" финалы неоднократно. Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было. У нас подготовка идет полным ходом", - сказал Сорокин.



Отметим, что финал Лиги чемпионов должен состояться на петербургской "Газпром Арене" 28 мая.



Источник: Напомним, ранее британские СМИ сообщили, что УЕФА рассматривает возможность переноса финала нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов из Петербурга. Указывалось, что главной причиной является обострение отношений России и Украины. В качестве альтернативного места проведения финала ЛЧ назывался лондонский "Уэмбли".Сорокин отметил, что УЕФА не обсуждал с оргкомитетом финала Лиги чемпионов тему переноса матча. По его словам, подготовка к игре продолжается в плановом режиме."В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже "отнимали" финалы неоднократно. Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было. У нас подготовка идет полным ходом", - сказал Сорокин.Отметим, что финал Лиги чемпионов должен состояться на петербургской "Газпром Арене" 28 мая.Источник: Матч ТВ