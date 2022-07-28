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Депутат Свищев: теперь и турецкие болельщики прочувствуют на себе, что такое русофобия. УЕФА мало дискриминации России

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев прокомментировал заявление УЕФА об открытии дисциплинарного расследования поведения фанатов "Фенербахче", скандировавших имя Владимира Путина.
Фото: AFP
- Люди просто выражали свои эмоции, возможно, по отношению к своему кумиру. К тому же, никто никого не оскорблял, в отличие от матча на чемпионате Европы по футзалу, где украинские болельщики позволяли себе непотребные выражения. Теперь, что сказать, турецкие болельщики, к сожалению, тоже прочувствуют на себе, что такое русофобия. УЕФА решил, что дискриминации России им мало. К тому же мы до сих пор не видим итогов расследования инцидента с футзального матча. Непонятно, чем там УЕФА полгода занимается, почему до сих пор нет наказания, - передает слова Свищева Matchtv.ru.

Напомним, что 27 июля во время ответного матча 2 квалификационного раунда Лиги чемпионов "Фенербахче" - "Динамо" Киев болельщики турецкого клуба скандировали имя президента Российской Федерации Владимира Путина после забитого украинцами гола. "Фенербахче" отыгрался, но пропустил решающий гол в дополнительное время и уступил со счетом 1:2 д.в. (первый матч 0:0). УЕФА выпустил официальное заявление с сообщением об открытии дисциплинарного расследования в отношении болельщиков "Фенербахче". Ранее, 4 февраля 2022 года, во время полуфинального матча Чемпионата Европы по мини-футболу Россия - Украина (3:2) украинские болельщики скандировали агрессивные и оскорбительные речевки в адрес России и ее граждан.

Болельщики "Фенербахче" скандировали имя Владимира Путина во время матча с киевским "Динамо" в ЛЧ

УЕФА начал дисциплинарное расследование из-за скандирования фанами "Фенербахче" имени президента России


УЕФА Лига чемпионов Фенербахче Динамо Киев Путин Свищев
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